網友在《爆廢公社公開版》上分享一系列照片，表示「屁股都要掉下來了！」（摘自爆廢公社公開版）

邁入5月後，國內疫情日益趨緩，許多待在家已久的民眾紛紛開始外出門踏青，同時，天氣也越趨炎熱，夏日穿著也成為日常風景。不過有民眾開車外出時見這一景像簡直驚呆了，一名穿著「超短熱褲」的妹子坐在重機後座，整個蜜桃臀一覽無遺，大膽風格讓網友直呼「這樣不怕卡到陰嗎？」

網友在《爆廢公社公開版》上分享一系列照片，表示「穿那麼短，衣服有沒有穿防摔褲，要小心騎車安全第一。屁股都要掉下來了！這時候大車的死（視）角看得比誰都清楚。」

照片顯示，一位紅牌重機騎士背後緊貼一位「熱褲辣妹」，不但露出超長美腿，更大放送滿滿的「屁股蛋」挑戰每個路人底線。從側面看，渾圓的屁股蛋緊貼在機車後座；從後面看，畫面滿滿都是邪惡視角。不少人看了大讚「養眼」、「皮膚不錯～美化市容」，但多數人反而認為看了「很不舒服」！

有網友指出，辣妹其實腿很好看，但是穿那麼短，反而失去美感，「乾脆乾脆不要穿好了，醜爆」、「坦白說 不好看」。而且網友也認為，穿這麼短的短褲其實很卡，完全不會舒服，「非常不蘇胡」、「這個（有）痔瘡一直磨，到家都變平了」。

女網友更直接指出這樣穿不但不舒服，一直摩擦不但對私密處不好，還會提高感染風險。「老實說這樣肛門超不舒服的，下車屁股吃內褲，妹妹也不舒服，然後每下車一次都要拉一下。」、「感覺很卡陰也很卡肛，一定超級不舒服的！」。

(中時電子報)