全國公務人員協會榮譽理事長李來希批「踩著自己女兒的頭顱往上竄」清，民進黨台北市議員王世堅直言，若這件事李來希沒有更近一步更正澄清，還有相當程度的謝罪和道歉，社會也不接受的話，罷韓一定過關。

王世堅在政論節目《平論無雙》憤怒說，有人說李來希不是韓國瑜的隊友，難道是罷韓團體的臥底嗎？這是什麼話？他自前年高雄市長選舉到去年總統大選，他站在哪一方很清楚，全國公務人員都該起來跟他畫一條界線，要李來希把他現在這個頭銜拿掉，並以他為恥。

王世堅強調，韓國瑜若只要李來希道歉，太淺了，話要再重一點。因為李來希這些惡劣的話，不但激起公憤。也敲響韓國瑜市長的喪鐘。等於在罷韓上。是壓倒韓國瑜的最後一根稻草，韓國瑜必須警覺正視這件事。

針對李來希這次的言行，高雄市長韓國瑜稍早前表示，任何喪子或喪女的悲劇都是家屬的巨大傷痛，更是社會痛徹心扉的傷害，無論政治立場有何不同，也不可以在家庭悲劇上面灑鹽，而作為有孩子家人的他，絕對不能容忍這種言論，並呼籲任何人不管是支持或反對罷免案的都停止仇恨言論，並且應該道歉，莫再造成社會進一步紛爭。

(中時電子報)