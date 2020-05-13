星座專家唐綺陽，邀請總統蔡英文上節目了！她們為台灣農產品宣傳。錄影期間唐綺陽更像是好奇寶寶問題連發，蔡英文總統也一一見招拆招。她們也也提到高人氣的阿中部長，唐綺陽還開玩笑說要陳時中幫她做這件事。

總統蔡英文13日錄唐綺陽主持的Yahoo TV《唐綺陽談星室》，唐綺陽一見是小英總統本尊來了，唐綺陽驚訝表示：「我在作夢嗎？原本以為只是農委會派人來而已。」蔡英文幽默回應：「對啊，是農委會派我來的。」

蔡英文也在節目中回送唐綺陽一箱由農委會準備的有機蔬果箱，裡頭有各式各樣的蔬果，蔡英文也表示，秋葵是她的最愛。唐綺陽特別現打綠拿鐵，準備拿給蔡英文喝的時候，還故意開玩笑說「要不要用銀針試試看」。兩人也提到衛福部長陳時中，唐綺陽認為部長相當辛苦，大讚他已經連續加班100多天。

最後，唐綺陽還開玩笑說，「我的書我的書給我，哈哈哈哈哈，一本幫我交給時中部長，讓他在開記者會的時候把它放在前面，而且他一定要翻一下，這樣就好了，不用唸出來。」

影片曝光後，許多網友一看暴動了，紛紛留言，「國家級的業配」、「唐老師可以安排下次與阿中部長的相見歡嗎？」、「期待哪一天唐老師訪問阿中部長」、「這個組合太特別了啦！」、「有沒有看總統的星盤？」、「剛看完，要對支持農產品喔」。

(中時電子報)