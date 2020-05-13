日媒報導，中共解放軍將在8月舉行奪取東沙島的大規模登陸演習。資深媒體人尹乃菁表示，這是中共向台、美兩邊釋放危險訊號。

尹乃菁在政論節目《少康戰情室》中表示，大陸這次奪島軍事演習，一方面除了針對總統蔡英文之外；另一方面，大陸的航空母艦山東艦及第2艘航空母艦，也要做整合軍演。

尹乃菁認為，8月的東沙奪島演習，其實比較存在的一個高危險在於，大陸是同時向兩邊釋放這個訊號，一邊就是在美國的南海，因為大陸的強勢作為，美國在這地方已經一而再、再而三戰略部署B-1B轟炸機，它其實是一種很強、很強勢的一個訊號，大陸不但選擇在這地方奪東沙島，這對南海、對台海而言，都會造成一種形式上的緊張。

尹乃菁甚至分析說，對台灣來說，我們光是用喊的說我們不怕。其實我們並沒有什麼特別要去防衛的。關鍵就在於，美國跟大陸相互叫陣的這個過程，第一程，我們要防的當然就是擦槍走火，因為中美如果擦槍走火，台灣就會遭到池魚之殃；第二，就時間點上，因為大陸8月舉行奪取東沙島的大規模演習，那個時間點，距離美國總統大選太接近了，如果說中美衝突一直不停升高，可能雙方會採取一些什麼樣的對決動作，台灣可能會被犧牲掉。

(中時電子報)