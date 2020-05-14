受新冠疫情影響，全球各大小運動賽事紛紛喊卡。然而停賽期間，運動選手們仍持續訓練，為疫情後的賽事表現作準備。運動選手出身、現任中華奧會副主席的聯新國際醫療集團總執行長張煥禎，自2011年成立聯新運動醫學中心，秉持「運動醫學不該在傷害發生後才介入」的理念，率先導入「預防醫學」概念。
作為國內運動醫學先驅者，聯新運動醫學中心目前有8位曾擔任過國家代表隊的隊醫，針對職業選手，亞奧運選手，大專甲級選手提供對應式的專業醫療服務。去年(2019)發起的「菁英運動員贊助計畫」，更投注4年2400萬元的預算，針對10位國家級選手，提供量身打造的醫療贊助方案。
然而除了國手與職業選手的醫療照護，張煥禎強調「運動選手，尤其青少年運動員，最不該用身體的傷害換取運動表現。」因不捨偏鄉地區的國中小選手缺乏完善的醫療資源，張煥禎率領聯新運動醫學中心於2015年起與徐生明棒球發展協會首次合作；2016年起，更共同舉辦「基層棒球運動醫學巡迴服務」，進行超過50間學校的球員健診與健康教育課程。
積極落實運動預防醫學觀念
張煥禎：從小選手開始進行基礎運動防護與義診 是造就十年後頂尖運動員的第一步
聯新運動醫學中心主任林頌凱醫師回憶，當年總執行長張煥禎派他去偏鄉出任務，他內心千百個不願意。但張煥禎一句「想一想，這些偏鄉的小運動員，未來都有機會成為為國爭光的頂尖運動員。但如果不落實運動預防醫學的觀念，十年以後，他們可能有超過一半的人會因為運動傷害的持續累積，沒有辦法繼續再打棒球!」
林頌凱感慨地指出國內青少運動員的困境：「傳統強隊，成績越好傷越多」。在參與「基層棒球運動醫學巡迴服務」的過程中，林頌凱驚訝的發現，「這些偏鄉小選手九成以上身上都帶著傷，沒能得到適切的治療。」這樣的經驗，讓他更深切的體認到張煥禎總執行長在偏鄉學校導入「運動預防醫學」的用心。
關懷運動選手健康，與其抱怨體制不如主動出擊!
張煥禎率聯新運動醫療中心 力挺偏鄉青少運動員
張煥禎強調，「關懷運動選手健康，與其抱怨體制不如主動出擊! 從運動傷害尚不嚴重的國小選手開始，進行基礎的運動防護與醫療義診，才是正視與積極改善國內體壇環境的根本。」
為此，聯新國際醫院運動醫學中心自2016年起承接教育部體育署的「培育優秀青少年人才之運動醫學檢驗暨追蹤專業案」，針對全台一百多名優秀原住民青少年運動人才，執行全面性運動醫學檢驗與追蹤。聯新國際醫院亦承辦中華奧會所主辦的「運動醫學下鄉服務」，三年內到訪全台超過40所偏鄉學校進行運動醫學服務，至今服務人次超過7000人。徹底落實張煥禎總執行長「以行動力挺偏鄉青少運動員健康」的初衷!
(中時電子報)
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