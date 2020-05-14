受新冠疫情影響，全球各大小運動賽事紛紛喊卡。然而停賽期間，運動選手們仍持續訓練，為疫情後的賽事表現作準備。運動選手出身、現任中華奧會副主席的聯新國際醫療集團總執行長張煥禎，自2011年成立聯新運動醫學中心，秉持「運動醫學不該在傷害發生後才介入」的理念，率先導入「預防醫學」概念。

作為國內運動醫學先驅者，聯新運動醫學中心目前有8位曾擔任過國家代表隊的隊醫，針對職業選手，亞奧運選手，大專甲級選手提供對應式的專業醫療服務。去年(2019)發起的「菁英運動員贊助計畫」，更投注4年2400萬元的預算，針對10位國家級選手，提供量身打造的醫療贊助方案。

然而除了國手與職業選手的醫療照護，張煥禎強調「運動選手，尤其青少年運動員，最不該用身體的傷害換取運動表現。」因不捨偏鄉地區的國中小選手缺乏完善的醫療資源，張煥禎率領聯新運動醫學中心於2015年起與徐生明棒球發展協會首次合作；2016年起，更共同舉辦「基層棒球運動醫學巡迴服務」，進行超過50間學校的球員健診與健康教育課程。

在總執行長張煥禎號召下，聯新運醫林頌凱醫師(右一)深入台灣各地偏鄉透過教導運動傷害防護知識及義診服務等讓偏鄉的運動小選手及教練擁有正確的運動醫學相關知識。

積極落實運動預防醫學觀念

張煥禎：從小選手開始進行基礎運動防護與義診 是造就十年後頂尖運動員的第一步

聯新運動醫學中心主任林頌凱醫師回憶，當年總執行長張煥禎派他去偏鄉出任務，他內心千百個不願意。但張煥禎一句「想一想，這些偏鄉的小運動員，未來都有機會成為為國爭光的頂尖運動員。但如果不落實運動預防醫學的觀念，十年以後，他們可能有超過一半的人會因為運動傷害的持續累積，沒有辦法繼續再打棒球!」

林頌凱感慨地指出國內青少運動員的困境：「傳統強隊，成績越好傷越多」。在參與「基層棒球運動醫學巡迴服務」的過程中，林頌凱驚訝的發現，「這些偏鄉小選手九成以上身上都帶著傷，沒能得到適切的治療。」這樣的經驗，讓他更深切的體認到張煥禎總執行長在偏鄉學校導入「運動預防醫學」的用心。

落實張煥禎總執行長的青少運動員義診理念，聯新運動醫學中心團隊與徐生明棒球發展協會合作運動醫學基層下鄉服務，有效降低運動傷害帶來的後續影響。

關懷運動選手健康，與其抱怨體制不如主動出擊!

張煥禎率聯新運動醫療中心 力挺偏鄉青少運動員

張煥禎強調，「關懷運動選手健康，與其抱怨體制不如主動出擊! 從運動傷害尚不嚴重的國小選手開始，進行基礎的運動防護與醫療義診，才是正視與積極改善國內體壇環境的根本。」

為此，聯新國際醫院運動醫學中心自2016年起承接教育部體育署的「培育優秀青少年人才之運動醫學檢驗暨追蹤專業案」，針對全台一百多名優秀原住民青少年運動人才，執行全面性運動醫學檢驗與追蹤。聯新國際醫院亦承辦中華奧會所主辦的「運動醫學下鄉服務」，三年內到訪全台超過40所偏鄉學校進行運動醫學服務，至今服務人次超過7000人。徹底落實張煥禎總執行長「以行動力挺偏鄉青少運動員健康」的初衷!

(中時電子報)