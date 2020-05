金融市場沒有過不去的關,只要改變自己的交易觀。

西方有個古老的故事:「埃及的肉鍋。」

摩西帶領猶太人逃離埃及的時候,猶太人剛開始相信這是一條通往自由的道路...

但一路走來,他們遭遇各種困難,甚至快要沒東西吃。

很多人開始抱怨:

「早知道就乾脆死在埃及地,至少那邊還可以坐在肉鍋旁,吃得飽足。你帶我們到這個寸草不生的地方來做什麼?」

猶太人多次抱怨,不只埋怨摩西,甚至「美化」他們在埃及為奴的生活,好像他們在埃及不是被逼迫受苦,而是享受埃及人的恩賜對待。

「埃及的肉鍋」,是形容人們在追求自由的過程中,萌生打退堂鼓念頭,懷念起自己昔日在舒適圈的那樣生活。

而上面這故事的結局我們都知道,最終摩西帶領以色列猶太人出埃及,來到「應許之地」,這才進一步有了現在我們認識的巴菲特、索羅斯、托斯科蘭尼...等國際投資大師。

聽說,他們都是猶太人。

這篇文章不是要跟你說猶太人多會賺錢,更不是要跟你傳福音,只是想藉這故事聊「交易觀」。

我們先思考一個情境:

有天,朋友從遠方來找我們,他其實已經到了我們住家附近,但仍舊迷路了。

這時,我們會問他:「你現在看到什麼?」

當我們這樣問,目的不是真要知道他觀看到什麼,我們只是想藉此知道他的「位置」在哪裡?

這就是「觀點」。

「觀點」,就是我們從自己所處的點,觀看出去。

並且我們同意自己所看到的,不足以代表整條街、整個城市甚至整個世界的真正樣子。

我們只看到局部,看不到本來面目。

上述故事裡,猶太人還處在埃及時,他們為人奴隸、自由受限,他們的觀點是:「痛苦,要離開。」

但在出埃及的路上,他們遇到許多困難,甚至沒水喝,他們的觀點是:「痛苦,要回去。」

這下連摩西都迷糊了:「啊你到底是要離開?還是要待著?」

因為所處位置不同,觀點改變,念頭、語言與行為就會跟著轉變。

這就是我們要談的「交易與世界觀」。

當聽到有人說:這是「我的世界觀」。

我們會知道,重點不是「世界」究竟長怎樣,而是這個人從他的位置看到的世界是怎樣。

他所處的位置決定了他的觀點,他的觀點投射出他認知下的世界。

而他的世界觀只是他的,並不是這個世界的本來面目,更不一定適合我們。

交易觀也是。

一個人怎樣看待交易,都只是從他的位置看出去,但他的位置不是我們的位置,他對交易的觀點,不一定就適合我們。

譬如若巴菲特說:「我要大舉買進航空股」。

哇!你看到巴菲特花了80億美元買進航空類股,你覺得巴佬一定非常看好,下重注耶!

於是你跟著show hand買進。

結果巴佬幾周後宣布:「我認賠殺出。」

--

Errr...

這下囧了。

原本以為巴佬的「80億美元重注」...其實只是他身家1000億現金中的不到10%。

但是我們卻梭哈了...這下只剩身家的10%...

不同的交易觀,會帶來不同的行為決策。

每個人的交易觀都來自於他所處的位置,而每個人的位置都不盡相同。

因此人云亦云肯定是行不通的,他人報牌也只是他自己交易觀下的產出,不一定就適合我們。

形成自己的交易觀最重要,自己的明牌自己選才最踏實。

世界觀,反映的不是世界的本來面目,只是反映出一個人對世界的「認知」。

要改變的、能被改變的,不是世界,而是我們的世界觀。

交易世界也不是我們能改變的,但想要有更好的績效,我們卻可以從「擁有更好的交易觀」開始。

讀到這裡你應該也明白,我們都看不清交易市場的本來面目。

甚至交易市場的漲跌變化,遠遠快過於你的孩子長大...

記得幾年前,一次加權崩跌後,某分析師才剛對大盤形成一個「多頭已結束,重回萬點再等2年」的觀點,結果隔天就見萬點了...

在成長交易室專欄的教學裡,我們有著一個「(交易)心理學公式」:

念頭→語言→行為→習慣→性格→命運

據說這是柴契爾夫人留下來的:

Watch your thoughts, for they become words.

(小心你的想法,因為它們會成為言詞。)

Watch your words, for they become actions.

(小心你的言詞,因為它們會成為行動。)

Watch your actions, for they become habits.

(小心你的行動,因為它們會成為習慣。)

Watch your habits, for they become character.

(小心你的習慣,因為它們會成為性格。)

Watch your character, for it becomes your destiny.

(小心你的性格,因為它會成為你的命運。)

簡化之後可以呈現這樣的公式:

「念頭→語言→行為→習慣→性格→命運」

藉此我們知道,自己「右端的命運」,源自「左端的念頭(想法)」。

換言之,想改變自己終端的「交易命運」,就要從改變前端的「交易念頭(想法)」開始。

這也是為何我要積極在台股推廣「正念交易」

因為「正念」使我們自我覺察、專注當下。

覺察自己的念頭、覺察自己的交易觀點,並專注在當下的行情走勢,順勢交易。

今日學習

「觀點」因人因地而異,他人觀點不一定適合自己。

「世界」無法改變,只能改變「世界觀」。

「另一半」無法改變,只能改變自己「戀愛觀」。(誤XD)

「小孩」無法改變,只能改變自己「表達方式」。(認真!)

想扭轉交易績效的「命運」是絕對可以的,就從改變「念頭想法」開始。

「念頭想法」就是我們的交易觀;一旦我們開始改變交易觀,命運就被改寫。

ps.佛教有個故事...

有次六祖慧能和尚遇到慧明和尚。

慧明要他講講佛法。

慧能說:「一念不生的境界,就是你的本來面目。」

