德媒《明鏡週刊》先前根據德國情報單位掌握的消息指出，疫情爆發後大陸高層曾當面敦促世界衛生組織（WHO）推遲發布全球警告，估計全球因此損失了4到6周對抗病毒的時間，引起譁然。此後，又有外媒指出美國中央情報局也有報告指出，大陸除了施壓WHO降低新冠警訊外，同時北京也暗中囤積醫療供應。

據美媒《新聞周刊》兩名美國情報官員向該報透露，這份CIA的報告指出，如果1月初WHO就發出新冠疫情相關警告的話，大陸將停止與WHO合作調查新冠病毒；這也是自德國後，第二份西方國家情報組織提出此一說法，更可能進一步讓早已陷入緊繃的美陸，彼此齟齬加深。新冠病毒疫情至今已奪去28萬人命，其中超過1/4為美國人。

報導指出，先前的《明鏡週刊》報導稱，中國大陸國家主席習近平在1月21日親自向WHO秘書長譚德賽（Tedros Adhamon Ghebreyesus）施壓，不過習介入的說法已遭WHO駁斥，但拒絕進一步說明大陸官員是否有任何行為，導致1月當時延遲宣布「國際關注突發公共衛生事件」（PHEIC）。而當WHO1月30日宣布公共衛生緊急事件時，表示對已竭盡一切的大陸而言並未做錯什麼，此一說法惹火美國總統川普，讓他批評WHO是以「大陸為中心」，不久後就宣布中斷WHO金援。

報導表示，CIA「聯合國與中國：WHO對陸處處留意但未依賴」的報告，以及美國國土安全部整合德國情報報告與其他專家分析的報告指出，大陸1月曾施壓WHO關於公布新冠疫情的警訊，以便可從全球囤積醫療供給。根據大陸海關總署統計數據，北京在1月24日至2月29日時，總共輸入了25億份個人醫療保護配備，其中包括20萬份口罩。醫療用品量攀升的數據，也與北京透過外交方式，在全球人口眾多的地方獲取醫療用品供給，以便對抗當時疫情惡化的結果一致。

報導指出，大陸於去年12月31日首次向WHO通報不明病例，並於1月3日正式向美國通報；而1月20日，北京首次通報新冠病毒包括「人傳人」，此一象徵顯示新冠傳染力比原先評估更強。而WHO內部在1月22日至23日曾針對是否宣布公共衛生緊急事件舉行過兩次投票，但委員會仍會獲得最終結論，直到1月30日才宣布公共衛生緊急事件。

對此，世界衛生組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，我們不對會員國的討論做任何評論，但我們可以說，WHO在疫情所有期間內的行為皆符合相關規定，也就是一個以證據為基礎的技術交流組織，關注在保護所有人類。發言人也表示，譚德塞在1月22日與習曾在1月28日於北京時會晤，但在報導稱的1月20、21或22日，譚德塞並未與習連絡過。

(中時電子報)