新冠肺炎病毒侵襲的不只有肺部

這位新冠肺炎病患才38歲，並不符合高危族群的條件，發病的前10天感覺還好。

據CNN新聞網13日報導，紐約波摩納（Pomona）韋斯切斯特醫學中心（Westchester Medical Center）血管外科醫生溫格特（Sean Wengerter）說，這病患有輕微的肺病症狀，也有點咳嗽，但經急診醫師診斷，他只需要在家休養就好。病況看來似乎不嚴重，直到有一天他突然醒來，發現雙腿冰冷，失去知覺，根本無法走動。

這位病患出現了主動脈阻塞的問題，而出現的大血塊阻絕了流到雙腿的血液。溫格特說，這是極危險的發展，可能導致20%－50%病患喪生，但這通常不會發生在38歲的壯年人身上。經過快速診斷後，由兩名外科醫師同時開刀，切開他的動脈，清除血塊後，才救了他一命。

治療新冠病患的醫生發現，這種病有各式奇怪駭人的併發症，如全身上下大小不一的血塊、腎衰竭、心肌發炎，還有免疫併發症等。

佛羅里達大學醫學院（University of Florida College of Medicine）助理教授布雷肯瑞奇（Scott Brakenridge）說，隨著新冠肺炎不斷演化，令人感到既好奇又沮喪的，就是這種病呈現出千變萬化的症狀。例如，某些病患的呼吸能力受到重創，有些病患出現多重器官衰竭，如今有些小孩則出現免疫系統問題。

儘管新冠肺炎病毒被定義為呼吸道病毒，但顯然它對某些人的全身上下都有影響。還有些醫生通報，年輕病患出現異常中風現象，甚至肺栓塞等。

(中時電子報)