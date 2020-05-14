陳琳在1993年推出一首〈你的柔情我永遠不懂〉，瞬間紅遍大江南北。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

「你的柔情我永遠不懂，我無法把你看得清楚。你的柔情我永遠不懂，感覺進入了層層迷霧」，近年許多歌唱節目經常聽得到這首歌〈你的柔情我永遠不懂〉，它早在90年代紅遍大江南北，原唱是來自大陸的女歌手陳琳，當時的她好比現在的鄧紫棋，甚至還是在北京鳥巢演唱的第一人；可惜的是，陳琳過不了感情的坎，有過兩段失敗的婚姻，輕生後兩任丈夫只顧爭搶遺產，連喪禮都不願出現。

愛跳舞的重慶姑娘 貴人開啟音樂天賦

1970年出生於重慶的陳琳，從小對跳舞特別有熱忱，成長過程一路鑽研，最後畢業於四川舞蹈學院；陳琳練就良好的舞蹈基底，也有不輸人的外貌，總會吸引他人目光。從舞蹈學院畢業後馬上報名當地的曲藝團，意外的是，在曲藝團表演時期，她開始對音樂產生興趣，骨子裡的音樂天賦也漸漸流露出來，甚至跑去當駐唱歌手。

陳琳在歌廳駐唱時，正巧被她後來的唱片公司老闆王曉軍注意到，原本只是坐在台下聽她唱歌的粉絲，但王曉軍不想她浪費自己的好聲音，決定帶她走進演藝圈，讓全世界都能聽到她唱歌。

23歲的陳琳懵懵懂懂開始演藝生涯，1993年一首〈你的柔情我永遠不懂〉瞬間紅遍大江南北，銷量更高達150萬張，當時的人很少沒聽過這首歌，甚至都能隨便哼唱幾句，陳琳一夕成為許多人心中的偶像；有趣的是，這首歌原本是要給那英演唱，但她沒有很喜歡，陳琳才變成這首歌的原唱，該被看見的星星，總抵擋不住她的光芒。

2007年為了隔年北京奧運蓋的場館鳥巢體育館落成，奧運會官方電影的開機儀式，特地邀請已是天后級的陳琳上台演唱，而她就成為全世界第一位在鳥巢開唱的歌手；陳琳在當時火紅的程度，完全不輸給那英、王菲這些我們現在時常耳聞的巨星，但她還是輸給了愛情。

知名音樂人楊坤是陳琳的好朋友，她逝世後連喪禮都是楊坤一手操辦。(圖/ 摘自今日頭條號)

兩段沒結果的感情 變一生最難過的坎

陳琳是個愛就愛了、沒在怕的重慶姑娘，1993年她爆紅後，隔年就和捧紅自己的功臣之一沈永革結婚，兩人在演藝生涯相伴相依，可謂眾人眼裡的神仙伴侶；直到2007年，兩人婚姻第14年卻爆出沈永革偷吃，沒多久這段婚姻就已離婚收場，而陳琳因此疑似罹患抑鬱症，曾多次傳出輕生的消息。

後來陳琳遇到了張超峰，張超峰像是她在海上漂流終於等到的浮木，嘗試陪她走出沈永革出軌的陰霾，兩人也在2009年閃電結婚；不過，這一塊浮木卻沒起作用，更傳出張超峰有家暴傾向，導致陳琳的心情更抑鬱，不僅沒忘記上一段婚姻帶來的傷害，想重獲溫暖的她又被家暴。

陳琳和張超峰在結婚4個月後，同年10月31日也是沈永革生日，陳琳選擇親手結束自己的生命，當時她年僅39歲；在她離開後，陳琳的好友楊坤和沙寶亮共同替她在家鄉重慶舉辦喪禮，沒有任何一位親人幫忙和出席，連她前後任丈夫都不肯來送她最後一程。

陳琳和沈永革14年的婚姻，卻因為男方出軌結束。(圖/ 摘自今日頭條號)

據悉沈永革和張超峰為了陳琳的遺產陷入糾紛，因為陳琳出道以來累積鉅額資產，離開人世前根本沒有心情做遺產分配，導致兩個她曾愛過的人，為了錢連她的喪禮都沒出現，也讓大眾看見人性醜惡的一面。

在陳琳逝世消息曝光，有粉絲更難過地把她的代表歌曲〈你的柔情我永遠不懂〉改成「妳的離去我們不懂」，也祈禱她在另一個世界不再痛苦。

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(中時電子報)