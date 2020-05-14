白宮醫學顧問佛奇12日提出警告，疫苗也有可能造成反效果，加重病情。

新冠病毒奪走全球近30萬人性命，各國競相研發疫苗，不過疫苗發展是一條漫漫長路，就連有「美版陳時中」之稱的白宮醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）都坦言，「無法保證研發出的疫苗一定有效。」

美媒CNBC報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇12日透過視訊出席參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會（Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee）聽證會時提出警告，「無法保證研發出的疫苗一定有效。」

他如此描述疫苗研發之路的複雜性：「你以為一切都到位了，但是卻沒有出現具有保護能力的免疫反應，那最大的問題是什麼，它是否有效？」

除此之外，他也表示，許多流行病學家現在擔心，疫苗有可能產生反效果，甚至讓病毒更難纏。佛奇說過去確實有2種疫苗出現了「不理想反應」（suboptimal response），人們接種了疫苗，之後再度接觸到病毒後，發病機制反而增強，「這種情況令人擔憂，所以我們希望確保這種事不會發生。」他坦言，不確定疫苗是否有效，以及會不會產生反效果，是目前疫苗研發之路面臨的2個最大未知數。

根據世界衛生組織（WHO）統計，截至4月底，全球一共有超過100支疫苗正在研發當中，佛奇表示，一直到確定疫苗有效之前，美國都仍須試圖控制疫情。不過他也對研發結果「審慎樂觀」，「我們將會有一個候選人至少有一定程度的效果。」

(中時電子報)