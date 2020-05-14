喜歡平價又具備Touch ID的新一代iPhone SE嗎？睽違四年、蘋果在4月下旬推出的新iPhone SE，可說是前所未有的超值機種，吸引了不少對於購機預算嚴格掌控還有喜愛Touch ID的朋友入手，成為一時話題。為了保護心愛的手機，不少朋友都有購買保護周邊的需求，如果這正好是你，不如來看看以下新iPhone SE保護殼專題，期待能協助你挑到最適合你的保護殼。

一、 蘋果原廠保護殼 手感就是好

針對新一代iPhone SE，蘋果推出了矽膠保護殼、皮革保護殼這兩種周邊的款式。本次專題體驗了矽膠保護殼。與過往的矽膠保護殼一樣，內部有柔軟的超細纖維，有助保護iPhone，而外層的矽膠材質，則帶來觸感柔滑的絕佳手感。在進行無線充電時，也不需要取下保護殼。重點跟其他品牌保護殼最不一樣的就是外頭可以印上蘋果LOGO，讓人家一眼看出你拿的正是iPhone！不過當然這一款手機殼並不是以防撞、耐摔為賣點。若是平常經常手滑摔到手機的朋友，建議要挑機能性更強的更為合適。

蘋果原廠對新iPhone SE推出矽膠保護殼、皮革保護殼，圖左為白色的矽膠保護殼。(黃慧雯攝)
蘋果原廠對新iPhone SE推出矽膠保護殼、皮革保護殼，圖左為白色的矽膠保護殼。(黃慧雯攝)

二、 Moshi品牌 保護殼選擇多

Moshi針對新iPhone SE也推出了多種類的保護殼，其中vitros(底層透明)輕薄、持握手感佳，是一款軟質保護殼；隸屬Snap To系列的iGlaze款式則相較於virtos來說，持握手感偏硬；皮夾式的overture系列則是機能性較高，手機內可以擺置幾張交通卡或信用卡，因為包含保護殼與皮夾式設計，對於機身主鏡頭保護更多(因為保護殼厚度夠，更不易撞擊到)，左側按鍵雖然有皮夾護殼保護，仍舊能夠順利操作；Vesta系列則是更具設計感的優雅款手機殼，外頭有Moshi品牌銀邊飾條，還有內裡襯底，能在維持手感的前提下，替手機帶來更好的保護；luxe則是雙層(內層為軟墊、外層為組合式金屬邊框)設計的保護殼，在耐震、防衰的特性上更上一層樓，底層則是分離式的透明背蓋，可以完整展示iPhone的機身顏色。除此之外，也可選擇為新iPhone SE挑選防護性更好的Endura 組合式防震保護殼，還可進一步搭配自行車車架或是背包夾(可參照下方文章連結)。

適用新iPhone SE的Moshi virtos(左)、iGlaze(Snap to系列)保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi virtos(左)、iGlaze(Snap to系列)保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi Overture系列保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi Overture系列保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi Vesta系列保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi Vesta系列保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi Luxe系列保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的Moshi Luxe系列保護殼。(黃慧雯攝)

三、 拓伊生活(toyselect)品牌 主打可愛外型

如果機能性並非挑選保護殼的主因，拓伊生活品牌的新iPhone SE保護殼，則大多都很具可愛風格，可以滿足不少朋友心中的少女心。圖片中亮橘、藍色、黑色邊框的透明款式，側邊對比螢幕(未貼保護膜)都算高，能提供不少防護性，雖然屬於塑料透明殼，整體手感偏硬，左右音量鍵上都有額外印製+/-符號，還有透明底部的圖案，都算是特色；透明殼的款式則手感偏軟，保護殼四周有不少透明橫條紋的設計，喜愛透明殼的朋友可以依喜好來挑選；黑色印有彩色葉子的款式，則是鏡頭部分保護殼沒有高出很多，挑選上可以留心。

適用新iPhone SE的拓伊生活品牌保護殼。(黃慧雯攝)
適用新iPhone SE的拓伊生活品牌保護殼。(黃慧雯攝)

新一代iPhone SE除了搭載A13 Bionic超強的處理器之外，也繼承了自iPhone 8以來的無線充電特色。有興趣的朋友可參考以下連結進行了解。(編註：洽購蘋果原廠、Moshi品牌保護殼可至各品牌官網；拓伊生活品牌保護殼可在電商平台或是Studio A等蘋果經銷商門市洽詢)。

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(科技)

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