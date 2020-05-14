喜歡平價又具備Touch ID的新一代iPhone SE嗎？睽違四年、蘋果在4月下旬推出的新iPhone SE，可說是前所未有的超值機種，吸引了不少對於購機預算嚴格掌控還有喜愛Touch ID的朋友入手，成為一時話題。為了保護心愛的手機，不少朋友都有購買保護周邊的需求，如果這正好是你，不如來看看以下新iPhone SE保護殼專題，期待能協助你挑到最適合你的保護殼。

一、 蘋果原廠保護殼 手感就是好

針對新一代iPhone SE，蘋果推出了矽膠保護殼、皮革保護殼這兩種周邊的款式。本次專題體驗了矽膠保護殼。與過往的矽膠保護殼一樣，內部有柔軟的超細纖維，有助保護iPhone，而外層的矽膠材質，則帶來觸感柔滑的絕佳手感。在進行無線充電時，也不需要取下保護殼。重點跟其他品牌保護殼最不一樣的就是外頭可以印上蘋果LOGO，讓人家一眼看出你拿的正是iPhone！不過當然這一款手機殼並不是以防撞、耐摔為賣點。若是平常經常手滑摔到手機的朋友，建議要挑機能性更強的更為合適。

蘋果原廠對新iPhone SE推出矽膠保護殼、皮革保護殼，圖左為白色的矽膠保護殼。(黃慧雯攝)

二、 Moshi品牌 保護殼選擇多

Moshi針對新iPhone SE也推出了多種類的保護殼，其中vitros(底層透明)輕薄、持握手感佳，是一款軟質保護殼；隸屬Snap To系列的iGlaze款式則相較於virtos來說，持握手感偏硬；皮夾式的overture系列則是機能性較高，手機內可以擺置幾張交通卡或信用卡，因為包含保護殼與皮夾式設計，對於機身主鏡頭保護更多(因為保護殼厚度夠，更不易撞擊到)，左側按鍵雖然有皮夾護殼保護，仍舊能夠順利操作；Vesta系列則是更具設計感的優雅款手機殼，外頭有Moshi品牌銀邊飾條，還有內裡襯底，能在維持手感的前提下，替手機帶來更好的保護；luxe則是雙層(內層為軟墊、外層為組合式金屬邊框)設計的保護殼，在耐震、防衰的特性上更上一層樓，底層則是分離式的透明背蓋，可以完整展示iPhone的機身顏色。除此之外，也可選擇為新iPhone SE挑選防護性更好的Endura 組合式防震保護殼，還可進一步搭配自行車車架或是背包夾(可參照下方文章連結)。

適用新iPhone SE的Moshi virtos(左)、iGlaze(Snap to系列)保護殼。(黃慧雯攝)

適用新iPhone SE的Moshi Overture系列保護殼。(黃慧雯攝)

適用新iPhone SE的Moshi Vesta系列保護殼。(黃慧雯攝)

適用新iPhone SE的Moshi Luxe系列保護殼。(黃慧雯攝)

三、 拓伊生活(toyselect)品牌 主打可愛外型

如果機能性並非挑選保護殼的主因，拓伊生活品牌的新iPhone SE保護殼，則大多都很具可愛風格，可以滿足不少朋友心中的少女心。圖片中亮橘、藍色、黑色邊框的透明款式，側邊對比螢幕(未貼保護膜)都算高，能提供不少防護性，雖然屬於塑料透明殼，整體手感偏硬，左右音量鍵上都有額外印製+/-符號，還有透明底部的圖案，都算是特色；透明殼的款式則手感偏軟，保護殼四周有不少透明橫條紋的設計，喜愛透明殼的朋友可以依喜好來挑選；黑色印有彩色葉子的款式，則是鏡頭部分保護殼沒有高出很多，挑選上可以留心。

適用新iPhone SE的拓伊生活品牌保護殼。(黃慧雯攝)

新一代iPhone SE除了搭載A13 Bionic超強的處理器之外，也繼承了自iPhone 8以來的無線充電特色。有興趣的朋友可參考以下連結進行了解。(編註：洽購蘋果原廠、Moshi品牌保護殼可至各品牌官網；拓伊生活品牌保護殼可在電商平台或是Studio A等蘋果經銷商門市洽詢)。

(科技)