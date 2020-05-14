女網友買完大蝦後，立刻帶回家料理 (圖／翻攝自爆怨公社)

沒想到一剝殼之後本體只有一點點，讓她好崩潰。對此有網友專業解答這是所謂的「瘦公仔」(圖／翻攝自爆怨公社)

蝦子不僅美味，自己剝殼後吞下肚更是有成就感，吃大蝦更是時Q彈鮮甜口感更讓人欲罷不能。一名網友在黃昏市場買了活跳跳的泰國大蝦興奮不已，回家後立刻料理，沒想到一剝開後當場崩潰，因為裡面蝦子本體竟然只有小小一隻，直呼自己遇到「詐騙蝦」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，在市場看到大蝦子很興奮，買回家加菜，沒想到下鍋煮熟後一剝開，本體竟然跟一般蝦仁沒兩樣，讓她直呼是不是遇到詐騙集團了。透過照片可以看到，蝦子從頭與身體連接處一剝開，本體蝦肉整個萎縮，外殼身體部分完全是空心的，讓她好傻眼。

不少網友也紛紛大笑留言：「這是侏儒蝦嗎」、「真正的虛有其表XDDD」、「老闆調包嗎...」、「海水退了 這蝦連褲子都不用穿了」、「嘴巴說不要，身體很誠實www」、「小孩穿大人衣服的概念」、「這是要吃蝦小」，但隨後也有內行網友專業解答，表示這個叫做「瘦公仔」，交配精盡蝦亡後，蝦不會再長而是縮小，但殼不會變，然後再煮的過程會再縮水一點，就會變成這樣，「塭邊術語叫騷公！」、「這個是種蝦，只有大公蝦會這樣，但是少數」、「專門整天在打炮的種蝦，機率不高，只有大公蝦會有，沒有肉，很大隻，身體不好，容易死」。

(中時電子報)