台北市某間補習班傳出疑似虐童事憐，社員在爆料公社貼出一段影片，影片中小女孩穿著某國小特教班背心，一旁老師先用手帕粗魯的擦小女孩的臉，手裡還握著長長木尺，往女孩的頭猛敲，嚇得幼童放聲大哭，卻還硬被抓著敲頭。北市教育局指出，確認學生與教師身分後，就會通報社會局。

影片PO出後引發不少網友的怒斥，認為補習班管教方法不當。也有社員指出，這家補習班每天都會聽到老師的叫罵，去補過的朋友都說評價不好，似乎透露該補習班對孩子打罵已成常態。

不少網友在文章下方憤怒留言表示，「「穿著特教的衣服，既然是特教，就是需要更多的耐心教導，怎麼可以這樣對待慢飛天使？」「小孩是無辜的，誰希望當慢飛天使呢？」「怎敢在透明的玻璃門前就這樣打？」

教育局表示，過去已向補習班宣導零體罰，如查獲補習班有違反兒少權法，將視體罰情節向機構負責人追究責任，必要時還有罰鍰並命停辦或公布名稱。

(中時 )