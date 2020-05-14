美式大賣場好市多Costco常爆出許多美食讓人潮聖購買，甚至還會吸引大排長龍的客人，不過也有網友買到認為是踩雷的商品。近日就有網友抱怨買的牛肉乾，他因為吃了覺得堅硬的口感與過鹹的調味，讓他很不喜歡。原PO文章一曝光後，引起熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張商品照片，原PO吃過後，卻認為口感堅硬且過於死鹹，讓他大嘆「唉～踩到雷！」

照片曝光後，竟還有網友看了回應「牛肉乾嗎？上次買另一個紅色包裝的，也很難吃。把黑胡椒洗一洗給野狗也不吃…」、「這是雷無誤...我買過當年貨吃...很是後悔」、「最後拿去餵浪浪XD」、「難吃到懷疑自己吃到狗食」、「這是米國人的口味啦！有夠鹹」。

不過也有行家分享，「這種老外肉乾是慢慢啃，配酒服用最對味」、「美日肉乾要切小塊，然後像嚼口香糖一樣，越嚼越香」、「可以拿去煮麵或泡麵」。

原PO覺得這款肉乾超雷。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時電子報)