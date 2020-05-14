據大陸財新網報導引述巴西經濟部數據顯示，該國4月大豆出口量達到創紀錄的1630萬噸，較上年同期成長超過7成。而由於大陸是巴西大豆的最大買家，從報告中指出，非洲豬瘟疫情平緩，讓大陸生豬產能恢復，同時讓飼料需求反彈，並推動豆油壓榨業回暖。

(旺報 )