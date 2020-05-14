陸需求強勁 巴西大豆月出口再創新高 03:292020/05/14 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西4月大豆出口創紀錄，側面顯示主要買家的大陸需求漸恢復。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸財新網報導引述巴西經濟部數據顯示，該國4月大豆出口量達到創紀錄的1630萬噸，較上年同期成長超過7成。而由於大陸是巴西大豆的最大買家，從報告中指出，非洲豬瘟疫情平緩，讓大陸生豬產能恢復，同時讓飼料需求反彈，並推動豆油壓榨業回暖。 (旺報 ) #大陸 #巴西 #大豆 #需求 #產能 也許您會感興趣 推薦閱讀 東莞等大陸外向型城市受創 04:102020/05/10 全球財經 保險達人－何文瑛客戶需求擺第一 靠專業滿足差異化需求 04:102020/05/10 金融．稅務 工商社論》論大陸4月出口增長表現延續之道 04:102020/05/11 財經要聞 拉美基金跌深 投資價值浮現 04:102020/05/11 投資理財 12隊 空軍最神祕單位 04:102020/05/11 政治要聞 大陸電影行業進入基本面拐點 12:172020/05/11 兩岸 今年全球奢侈品將重創縮減 大陸消費將引領復甦 14:062020/05/11 兩岸 貿易戰未歇 美國豬農陷困境 大陸伸援手 14:382020/05/11 財經 《業績-光電》華宏首季獲利年增3.6倍 每股盈餘0.35元 17:392020/05/11 財經 新聞透視》美參院通過法案 挺台參加世衛！美打台灣牌 口惠而實不至 04:102020/05/13 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 前白宮對華事務主管：美陸已由競爭轉為敵對關係 - 兩岸 古人吃飯留下一錠銀子就走 店小二為何不攔？ - 兩岸 - 旺報 清朝宮女嬪妃為何脖子都掛一條白絹？為了方便皇帝 - 兩岸 - 旺報 中原大學歧視陸生事件 國台辦表態了 - 兩岸 - 旺報 大陸外交部4大美女 才華與顏值並存 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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