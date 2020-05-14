警方到場鑑識。(黃世麒攝)

新北市新莊區幸福路上一間連鎖藥妝店13日深夜發生搶案，2名戴著鴨舌帽與口罩的男子趁著打烊前10分鐘進入店內，亮出疑似空氣槍和刀等武器要求3名店員勿聲張，旋即用束帶綑綁店員後行搶15萬餘元逃逸。

警方獲報趕抵現場，拉起封鎖線鑑識，並調閱店內及周邊監視器，初步掌握嫌犯特徵，正全力追緝中。

(中時 )