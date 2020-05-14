新莊連鎖藥妝店遭搶 兩搶匪得手15萬逃逸 07:042020/05/14 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方抵達現場，拉起封鎖線鑑識。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場鑑識。(黃世麒攝) 新北市新莊區幸福路上一間連鎖藥妝店13日深夜發生搶案，2名戴著鴨舌帽與口罩的男子趁著打烊前10分鐘進入店內，亮出疑似空氣槍和刀等武器要求3名店員勿聲張，旋即用束帶綑綁店員後行搶15萬餘元逃逸。 警方獲報趕抵現場，拉起封鎖線鑑識，並調閱店內及周邊監視器，初步掌握嫌犯特徵，正全力追緝中。 (中時 ) #藥妝店 #店員 #新莊 #連鎖 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 北港連鎖火鍋遭劫18萬元 竟是前店長冒充督導 14:122020/05/10 社會 新北男持刀隨機砍店員 辯稱腦波被人控制 21:062020/05/11 社會 難敵疫情 連鎖餐飲展店腳步放緩 04:102020/05/12 財經焦點 《業績-資訊服務》東捷資訊Q1稅後淨利年增34.61％ 推外送平台系統 08:352020/05/12 財經 超商店員深夜遇襲 林口警聞聲緊急壓制犯嫌 11:482020/05/12 社會 凱悅飯店全球裁員1,300人 13:442020/05/12 財經 可不可紅茶「重如啞鈴」？店員親揭杯內玄機 18:232020/05/12 生活 日本人逛台超商 見取貨習慣驚：有點不好意思 09:282020/05/13 日常 網咖泡麵為何特好吃？前店員曝美味秘訣 16:112020/05/13 日常 伊莉特歡慶母親節 送毛巾康乃馨 04:102020/05/14 產業特刊 生活熱門新聞 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 重機後座妹子屁股蛋大外露 網驚呼：卡到陰！ - 生活 聲明稿曝光！稻江停招 全校師生退場「一個都不留」 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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