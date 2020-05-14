竹聯大哥慶生歡唱變調 遭人刺傷送醫 06:512020/05/14 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大批黑衣人聚集在醫院外，優勢警力到場戒備，防止衝突再起。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松隆路好樂迪 KTV 14日凌晨1時許爆發兩派人馬衝突，竹聯幫陳姓大哥與另一派人馬在走道上疑似因碰撞起了衝突，遭人以折疊刀刺傷，雙方人馬一路從店內打到店外。警方獲報到場處理，並將雙方傷者分送多家醫院，結果兩派人馬又在醫院急診室外聚集，警方調派大批警力在場戒備，防止衝突再起。 (中時 ) #人馬 #衝突 #警方 #大哥 #處理 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸印邊境爆衝突 150士兵鬥毆釀11傷 15:432020/05/10 兩岸 150陸與印度軍邊境打群架 影片曝光 16:432020/05/10 軍事 陸美關係惡化 美媒：已埋下衝突導火線 18:002020/05/10 兩岸 MLB》大聯盟若再砍薪 恐爆發勞資衝突 14:502020/05/11 體育 NCC前委員推薦姊夫當駕駛 挨罰百萬抗罰勝訴 14:252020/05/12 社會 保全與住戶停車起衝突遭吐口水 警抽絲剝繭揪出不法 20:432020/05/12 社會 賴清德人馬陳美伶「被下台」 有機會轉往考試院 12:472020/05/13 政治 黑紅大戰 聚焦派系版圖擴張 04:102020/05/14 政治要聞 賴岳謙：中印邊境肢體衝突？若兩軍對決誰勝出？ 04:102020/05/14 時論廣場 小英為何非蘇不可 04:102020/05/14 時論廣場 社會熱門新聞 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 電蚊拍正確使用方式曝光 網驚呼用錯20年 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 直擊》板橋女童墜樓自行爬起上樓影片曝光 - 社會 竹聯大哥慶生歡唱變調 遭人刺傷送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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