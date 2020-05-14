台北市松隆路好樂迪 KTV 14日凌晨1時許爆發兩派人馬衝突，竹聯幫陳姓大哥與另一派人馬在走道上疑似因碰撞起了衝突，遭人以折疊刀刺傷，雙方人馬一路從店內打到店外。警方獲報到場處理，並將雙方傷者分送多家醫院，結果兩派人馬又在醫院急診室外聚集，警方調派大批警力在場戒備，防止衝突再起。

(中時 )