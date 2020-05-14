台灣的第一個試管嬰兒是在1985年4月誕生，那時候亞洲第1例是在新加坡，而台灣則是全亞洲的第2例。試管嬰兒對現代人來說可能不是甚麼新鮮事，但在當時卻引起不小的波瀾，但生殖科技在近20年進展特別快速，讓成功率從2成提升到6成之多。

參與這段歷史的台北中山醫院婦產科醫師陳樹基回想起這段經過。「當時我還在榮總，整個團隊有四個人一起努力；我們花了3年的時間出國受訓，才奠定了首例成功的基礎！那時候常常覺得時間都不是自己的，只要接到團隊的電話，就必須放下手邊所有的事回到醫院整軍備戰！」陳樹基說，當時因為生殖技術還在萌芽，很多事都必須根據臨床狀況隨時應變。

台灣第一個試管嬰兒「張小弟」，1985年在陳樹基等4位醫師的合作下順利誕生。（圖／報系資料照）

「舉例來說，排卵來說時間點非常重要，但不是每個人都一樣，有的本來排定明天取卵，結果過程超過預期，必須緊急在傍晚進行手術，這也意味著，接下來的工作，像是後續的處理、追蹤等等，可能都要到在半夜才能完成」

當年1歲的「張小弟」，在母親餵飯時露出可愛的笑容，如今35歲的他也已為人父了。（圖／報系資料照）

在當時取卵手術可沒像現在這麼方便，陳樹基說，當時取卵是靠腹腔鏡手術，但不像現在有直接的影像可以觀看，必須直接從腹腔鏡鏡頭直接觀察，如果遇到有沾黏狀況的話，必須當機立斷進行剖腹取卵。「現在則只要用陰道超音波，從陰道壁旁邊穿過去就可以取到卵子，以前1個小時只能做1台，現在則是1個小時可以做3台取卵手術。」

35年前完成台灣首例試管嬰兒的醫療團隊成員陳樹基醫師，今年已71歲，依然在醫療崗位上為生殖醫學奉獻。（圖／黃耀徽攝）

第一代試管嬰兒技術，必須靠腹腔鏡手術才能進行取卵。（圖／報系資料照）

另一個最大的技術突破，陳樹基認為是單一精蟲顯微注射（ICSI）。陳樹基碰過一個體格健壯的軍校男生，結果竟然是無精症；「以前這樣的狀況是舉雙手投降，但自從這個技術問世之後，即使只有稀少的精蟲數目，也可以讓成功懷孕的機率跟一般人一樣。」

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(中時電子報)