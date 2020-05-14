台北中山醫院副院長李世明表示，年齡是生殖醫學最大的阻礙，因為女性超過30歲之後，排卵的狀況就會一路下滑，到了35歲幾乎就無法挽回；所以如果年輕沒有對象，可以先把卵子凍起來；如果是已經結婚但不想那麼早生，也可以先把胚胎儲存起來，等到工作、經濟比較穩定之後再來生。

他說，因為現在的生殖醫學相當進歩，各環節都有提升，從誘導排卵、取卵次數、預防過度刺激、胚胎受孕、培養方式等等，每一個都扮演重要關鍵，因此在年輕時先取卵冷凍是不錯的選項。

女性在30歲以後，排卵狀況就一路下滑，醫師建議可先把卵子凍起來，等到適當時機再生小孩。（圖／黃耀徽攝）

「以前取卵與植入是連動的，也就是希望取卵後能夠立即植入，但這時候可能內膜狀況不好，就會影響到成功率。但現在這兩件事情可以分開，可以將彼此影響的機會降到最低。」李世明這麼說。

將卵子外的濾泡細胞去除，行話稱為「拆蛋」，是進行試管嬰兒程序的第一歩。（圖／黃耀徽攝）

李世明舉例，以前排卵刺激，以前一個週期只能取一次卵，但現在一個週期可以取兩到三次，且不會造成過度刺激；再加上急速冷凍技術的進步，可以將取出的卵子立即冷凍保持最佳狀態。「以前不僅要拿進拿出且冷凍技術也不好，但現在透過快速霧化冷凍技術，減少冰晶的產生，可以等到子宮內膜狀態最好的時候再植入。」

正在操作單一精蟲顯微注射技術的專業人員，透過顯微鏡，以針管穿破卵子外殼後，將精子注入。（圖／黃耀徽攝）

「子宮內膜可以說是胚胎著床後最重要的養分，現在透過子宮內膜的檢測，可以了解到內膜是否在發炎狀態、是否有致病的菌叢、容受性等狀況，讓醫師可以選擇在子宮內膜最完美的狀態下植入胚胎。」

至於在後續培養的部分，現在的受精卵培養液也一直在改善，從氧氣濃度、養分、環境改善等等，希望模仿真實在子宮內的狀況，也可提供胚胎更高的成功率。

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(中時電子報)