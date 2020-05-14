1名西班牙男子10年前在義大利綁架自家公司女員工並性侵，作案後逃亡來台躲了7年，日前終於栽在我國警方手上。本刊調查，這位惡劣洋男在台灣除了嗑藥、打人、燒房外，還天天開趴擾鄰。而他靠著「電音DJ」的職業也大獲女人緣，如皇帝般夜夜「臨幸」不同台妹、東南亞女郎。警方為了怕他兔脫，雙方一度鬥智2個多月，過程宛如電影《神鬼交鋒》般驚險。

這位被外媒以「most dangerous fugitive」（最危險逃犯）形容的西班牙籍男子Juan Testa Rodriguaz（中文譯名：胡安），今年36歲，他雖逃亡，仍被義國法院依被害人供詞判了6年2個月有期徒刑、發布通緝，國際刑警組織（Interpol）也發布紅色通報（Red Notice），盼全球會員國能幫忙拘捕其到案。

胡安在台7年期間以電音DJ為業，還變成「虎頭山音樂教主」，沒人想到他竟是國外恐怖重犯。（圖／翻攝自抖音）

胡安輾轉吉爾吉斯、韓國等國家後，於2013年2月間抵台，並在北市信義區的夜店當起電音DJ，洋男身分加上工作「很潮」等條件，讓他幾乎能如皇帝般，天天「寵幸」不同台妹、越女或其他東南亞異性。

3年多前，他搬到桃園，在虎頭山公園當起「野外DJ」，每晚於露天環境下「擺攤」放電音，不少年輕人也紛紛來捧場熱舞，甚至還拍了許多男女與他同樂影片，放上各App或YouTube等網路媒介，胡安也儼然成了當地的「音樂教主」。

胡安遭逮後，歐洲多家媒體都有大篇幅報導。（圖／翻攝畫面）

今年2月，義大利駐東南亞探員特地來我國研商，指有情資顯示胡安藏匿在台，盼我方能協助緝拿，警方也「阿莎力」允諾。不久，刑事局、移民署、桃園市警局等合組的專案小組，很快就掌握到胡安行蹤，赴其桃園市租屋處將他依「逾期居留」送往收容所。

4月24日，經過2個多月斡旋，警方終於在「和時間賽跑」壓力下，獲得法國警方協助，將胡安送上班機。隔天，歐盟、國際刑警組織等早已在法國戴高樂機場「守株待兔」，逮捕以為自己要轉機回家鄉西班牙的胡安，押往義大利接受應有制裁。

這件案子除成功展現台灣不僅醫療領域有成，也有能力、有意願與國際社會合作打擊犯罪，更重要的是，讓任何以為逃來這裡，就可因政治因素不會被引渡的國際罪犯了解，台灣不是吃素的！

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(中時電子報)