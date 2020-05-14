西班牙男子胡安（Juan Testa Rodriguaz），10年前在義大利綁架囚禁、性侵凌虐女子後逃亡，他輾轉吉爾吉斯、韓國等地後，2013年落腳台灣藏匿7年，日前，他終於栽在我國警方手上，遣送法國後由國際刑警組織接手，帶回義大利受制裁。

本刊調查，胡安在2009、2010年間前往義大利帕多瓦（Padua）開貿易公司，但當地警方接獲線報，懷疑他以貿易公司當掩護，實際上是在販毒及性仲介。

2010年8月，胡安公司的一名女職員（22歲）想舉證其從事非法勾當，被他先一步得知。他不動聲色假意邀請女職員到家裡「餐敘」，結果卻將該女綑綁痛毆，並拘禁對方一星期當「性奴隸」，所幸女職員趁隙逃脫，才保住小命。

胡安10年前綁架自家女員工，將其囚禁、毆打凌虐，並逼當「性奴隸」，女子受虐1周後趁隙逃出。（圖／本刊繪圖組）

胡安見東窗事發，旋即買機票逃亡出境，但義大利法院仍依被害人供詞，對他發布通緝、判處6年2月徒刑，並通報歐盟與國際刑警組織，盼全球能幫忙緝拿歸案。

胡安逃離義大利後，先後躲藏多個國家，2013年3月進入台灣，從此「愛上寶島」。他先在北市信義區ATT 4 FUN、Neo19等購物中心的夜店當DJ，頗受女性歡迎，開始爽過淫亂生活。即便如此，他也曾因遭「戴綠帽」大怒，暴打情敵。

判決書指出，2013年11月某日凌晨5時，胡安回到北市中正區租屋處時，發現他一名「愛妃」竟和自己的法籍男性好友親熱，怒不可遏的他當下將好友痛打一頓，為此挨告傷害，最後被判拘役20天。

隔年7月，他搬到信義區1間民宅，又因忙著玩樂，沒注意電動腳踏車的電池充過飽，導致爆炸引起火災，把房東的屋子燒掉大半，還波及其他房客被燒傷，遭判公共危險及傷害罪，須賠償近2百萬元。

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(中時電子報)