在義大利性侵、綁架女子後逃亡的西班牙男子胡安，在台爽躲7年，過著不是開趴就是玩女人的夜夜笙歌日子，而他開趴時肆無忌憚的吵鬧，卻讓每個鄰居都無法入眠、崩潰。此外，甚至有人目擊多名女生被他帶回家後，最後下場是鼻青臉腫驚逃出門，但胡安仍如瘋狗般追出來狂揍。

本刊調查，胡安剛來台時曾住過台北市，3年多前因到桃園虎頭山當「野外DJ」，也就近在當地租屋。記者走訪他在桃園曾租過的數個豪宅社區，鄰居與保全都表示「住戶召開區分所有權人大會，投票一致通過請他的房東趕他走」。

住戶回憶，曾多次看過胡安如瘋狗般追出門，狂揍不同台女、東南亞妹。（圖／本刊繪圖組）

桃園火車站附近一棟豪宅的保全就回憶：「他（胡安）在這一區很有名，從別的社區被趕出來，搬到我們這裡後，還是三天兩頭找一堆男女來開趴，搞到大家快瘋了，派出所來也沒用，他明明中文很好，還裝傻故意聽不懂。」

去年他被該豪宅趕走後，搬到2條街外的另個社區，鄰居也說：「不管黑夜白天，都看過他帶不同台妹或越南、印尼女子回來，但不知是嗑藥還怎樣，還因自己家電費高達數萬元，莫名其妙來罵鄰居。」另名住戶也說：「我看過好幾次那些女生鼻青臉腫逃出他家，他仍像瘋狗一樣追出來狂揍，凶神惡煞到沒人敢去救。」

不少年輕正妹愛參加胡安的電音趴，甚至熱舞「嗨翻」後直接跟他回家。（圖／翻攝自抖音）

該社區管理員也證實，胡安的房東本已對他擾鄰、追打女人等事蒐證完畢，要據此請法院強制他搬走，沒想到程序還沒走完，今年2月中旬，警察就上門將他押走，讓大家鬆了口氣。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)