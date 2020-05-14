西班牙男胡安在義大利犯下性侵、綁架案後逃亡來台躲7年，直到今年2月，我國警方答應幫忙義國，以「逾期居留」為由先拘留他，再哄他說「可遣返家鄉，但因疫情無航班必須先去第3地轉機」，讓歐盟幹員可在那裡逮他。但從2月胡安到案，直至4月下旬送其上機這段時間，胡安父親聘請的3位律師多次差點破了台、義警方設好的局，過程驚險。

本刊調查，胡安的父親在西班牙一個因韓劇爆紅的城市「格拉納達」（Granada）是位名醫，家境相當富裕，胡安在台期間雖以DJ為業，並和友人合夥販售改裝重機喇叭等，但實際上收入並不穩定，加上他「私生活精彩」，花費也不小，不少時候都得靠富有老爸寄錢來「贊助」。

為讓國際刑警能順利逮人，台警以西班牙疫情嚴峻、沒直飛航班為由，幫他買去第三地機票轉機。（圖／警方提供）

我國幹員回憶：「坦白說，因他（胡安）並非在台犯下性侵、綁架，加上台灣目前仍非國際刑警組織正式會員國，無法直接引渡其回義國服刑，只能先以『護照過期』、『逾期居留』為由，將他送移民署收容所15天，最多再加一個他先前的傷害罪拘役20天，過了這段時間他就能逃回家鄉，躲掉義國司法制裁。」

為免功虧一簣，幹員們只能瞞著胡安，在有限時間內運作，「大原則是哄他可回西班牙，但以當地疫情嚴峻、沒直飛航班為由，誆稱幫他買去第3地機票轉機，好讓國際刑警組織在當地安排、找人逮他。」

但胡安的「富爸爸」在台灣請了3個律師，還幫他付上萬台幣折抵掉大半拘役日期，讓警方可運作時間更緊迫。且雪上加霜的是，原本警方「喬」好的國家，如荷蘭、德國、奧地利等全因新冠肺炎疫情，導致機票買好又被取消。

胡安在法國轉機時，一落地就遭當地警方出示歐盟逮捕令帶走。（圖／翻攝自義媒padovaoggi）

3月中，警方眼看即將「殘念」，卻突然連續出現「貴人」。先是法院以胡安「雖受強制驅逐出國處分，但有逃逸或不願自行離境之虞」，認定必須延長收容15天，接著警方終於又找到願幫忙、且有航班的法國，出現「逆轉勝」。

4月24日，胡安在以為要轉機回西班牙情況下，上了飛往法國的班機，「坦白說，隔天抵達戴高樂機場，看到當地幹員上來，出示一張歐盟逮捕令（European Arrested Warrant）把人銬走時，我真的很激動，眼淚都快流下。」幹員邊看著歐洲各國媒體對此事的大幅報導，邊紅著眼回憶這段艱辛。

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(中時電子報)