成為一個更好的人，可能是為了自己，也可能是為了未來，
為了夢想、為了愛的人……，
往前走需要動力，懂得退後更需要勇氣。
當過唱跳偶像的謝坤達，再複雜的舞步練到最後也能記得住，
跟著節奏進退，人生不也是如此，在一進一退之間，找到更好的自己。
學生時代就是男團「ENERGY」成員的謝坤達（坤達），「偶像」算是他的第一份正職工作。要在娛樂圈生存大家都說不簡單，因為表現得再好，也會有人批評，再怎麼拚命，也可能抵不過收視率和銷量的壓力。
「我印象滿深刻的是，二○○二年ENERGY出道，七月十二日發行首張專輯《COME ON》，看到報紙上小小一格的發片消息就很開心。我們也會上網看留言，就有『五個大野豬』、『這五個男生長得其貌不揚』之類的形容詞，不知道為什麼，我那時候就對這種話沒有太大的感覺，沒被這種話影響我太多，反正我是做我自己，不會因為被別人說我什麼什麼，就感到受傷或難過。」
坤達面對負評沒感覺，不是因為他太樂觀，而是因為他「太放空」，沒想到扛責任，只單純覺得團員們一起時，有事靠團長葉乃文（牛奶）頂著，這種開開心心的模式可以一直過下去，直到二○○九年團體解散單飛，坤達想朝拍戲發展，公司同事帶著他四處面試、見戲劇製作人，這才讓他體悟到，該一個人、要一個人了。
滿分人夫 謝坤達
生日：1982年3月18日
電視作品：
2009年《終極三國》
2011年《真愛找麻煩》
2012年《我們發財了》
2013年《幸福選擇題》
2016年《緣來1家人》
2019年《月村歡迎你》
2020年《姊妹們追吧》
服裝
（灰風衣）
LOUIS VUITTON
花卉刺繡園藝風衣/NT231,000
藍色側邊開衩襯衫/價格店洽
窄身長褲/價格店洽
（黑高領）
HUGO BOSS
黑高領毛衣/NT8,900
深色西裝長褲/NT6,900
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(中時電子報)
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