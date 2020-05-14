當了很久的偶像團體成員，ENERGY解散了、終於還是得自己面對未來的路要怎麼走，當歌手？當演員？一開始的謝坤達是茫然的，同事帶著他到處試鏡、見導演，他說：「那時才發覺我自己一個人了，以前真的比較不會去想自己未來要幹嘛？自己一個人的時候要做什麼事情？我也發現我太晚去想這件事情了。」

「（拍戲時）你的腦袋是一直在轉動，然後你要去注意很多事情，要去想這個角色或是整體的很多東西，可能我以前真的太懶了，把很多責任都丟給其他人，比較沒有動腦。回顧過往，真的覺得對人生有點不負責任，但那個經歷對我來說，可能是成為現在的我的一段過程。」

事業的變化造就坤達的成長，讓他懂得思考未來、跳出舒適圈。坤達不只拍戲，也嘗試主持，主持這件事對他來說算遙遠，因為從來不覺得自己是塊當主持人的料，反正不試不會知道好壞，不如就給自己一個機會（也要感謝對方給機會），慢慢磨出自己「好像可以做到」的滿意。

以前沒在動腦袋的坤達，現在為了事業會分析、會思考，當然給自己的壓力也不小，有時腦子想的，或是看別人做的，套用到自己身上卻沒那麼容易，覺得吸收了表演老師的指導，拍戲當下卻演不出來；在團體中，如果一個人舞步跳錯，耍個帥可以混過；然而，拍戲時只要有一個人ＮＧ，就得整段重來，工作是開心的，但壓力一來也是沒在客氣的。

服裝

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(中時電子報)