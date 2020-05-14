轉型當了幾年演員，現在還不想稱讚謝坤達「做得很好」，因為我相信他可以做得更好，懂得專注、學會投入戲中的坤達，坦言現在還是「劇本找我」的階段，拍過幾次暖男，演了幾次沒讓人意外的個性角色，坤達在新戲《姊妹們追吧》飾演冷酷又嘴賤的毒舌男，新戲路帶來新樂趣。坤達透露，可能心裡理性的一面會拉著，收工回到家，換上舒服的衣服、卸妝、洗澡，就回到自己的人生。

「頂多可能是有一些戲裡角色的習慣，在那段期間我是會一直帶著，譬如說之前某個角色講話結巴，或是說得沒有那麼清楚，那段期間我講話真的就一直是那樣子，最近講話就是心裡想到什麼就講出口，而且是往毒舌的方面去，不只是拍戲，私底下跟女主角小八聊天，也是有什麼就講什麼，還滿直接地呈現出來。」

坤達下了戲，有回到真實人生的「儀式」，但老婆柯佳嬿就比較沒有這種習慣，她曾透露每拍攝一部戲，個性就會產生些微變化，這些都是坤達觀察、體諒、陪伴一段時間後，才開口告訴她，兩夫妻都是演員，到底是好還是不好？經歷過的人才懂，因為戲裡跟真實人生不同。

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(中時電子報)