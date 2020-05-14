謝坤達跟另一半柯佳嬿都是演員，入戲、出戲、回家、工作，發揮演技固然暢快淋漓，但抽離不了角色卻是種糾纏，謝坤達找到了回到真實世界的開關，但柯佳嬿卻有時會沒有，看在另一半眼中，只能守護。

「因為我覺得在那個當下、那個階段，我必須要理性一點，如果跟著柯佳嬿一起很感性的話，我覺得會滿恐怖的，可能兩個人都拉不回現實面，所以我必須很理性地看待這些事情，必須稍微抽離出來看著她，我不能說『妳明明是我老婆，妳怎麼可以這樣子？』因為沒有當過演員的人，可能不太清楚到底為什麼會這樣，但她有時候真的就是變了一個人，不像原本認識的她，很多人是沒有辦法理解這件事情的。」

柯佳嬿去年拍了電視劇《想見你》，曾透露無法抽離劇中角色，很長一段時間情緒還是被劇情牽著走。對此，坤達透露：「我覺得這部戲，她真的付出了很多很多很多，其實我現在也不知道，她是不是讓自己完完全全回到柯佳嬿這個人，因為這部戲還在宣傳，這個效應也都還存在，新聞時不時也會出現，所以先不管有沒有在意這件事情，但是她自己真的被影響得滿深的。」

另一半是同行，不知到底是好是壞，好的是可以察覺、包容對方的變化，壞的是可能得面對「我要不要變成像你這樣」的矛盾。

對於這個課題，兩人都還在努力面對，但問坤達願不願意像柯佳嬿一樣，完全把身心靈魂全投入在一部戲裡？坤達說：「現在問我，我覺得不會想，我覺得對於身邊的人、很關心重要的人來說，太辛苦了……。」另一半講出這句話，真的就值得了。

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(中時電子報)