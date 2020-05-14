古人認為，人往生後魂魄將歸於大陸「東嶽」泰山，並接受連串的審判，負責主審的就是身為地府統帥的「東嶽仁聖大帝」（東嶽大帝）。因此，在祭祀東嶽大帝的寺廟中，常可見到道士作法祈求大帝，替信眾解開與冤親債主的一世羈絆，求取來生平安。

在中國古代，民眾深信五嶽皆有神。其中，山東境內的泰山因周邊多為平原，山勢更顯雄偉壯觀，故有「東嶽」之名。由於東方自古被視為萬物交替、初春發生之地，加上傳說泰山是盤古（相傳是道教元始天尊的化身）死後的頭部幻化而成，泰山因此被封為「五嶽之長」、「五嶽獨尊」，泰山山神的地位也更崇高，被道教奉為「東嶽大帝」，率領規模不遜於天庭的地府官僚組織。

東嶽大帝是主管地府之神，信眾經常委請道士作法，求取東嶽大帝法旨，解冤親債主羈絆。（圖／王永泰攝）

據《三教源流搜神大全》記載，治理地府的東嶽大帝與妻子淑明皇后育有五子，其中第三子為「炳靈公」，是知名的山神、雷神和護法神，宋真宗時期被加封為「至聖炳靈王」。東嶽大帝與炳靈公勇猛的父子形象，後來也被小說家改編，成為「封神演義」中有名的「黃飛虎」、「黃天化」父子。

泰山是大陸五嶽之首，相傳人往生後靈魂將歸於此處，因此泰山山神被封為「東嶽大帝」，執掌地府。（圖／報系資料照）

相傳被道教奉為地府統帥的東嶽大帝，有一位也在民間信仰中赫赫有名的副手「酆都大帝」，由於酆都大帝下轄「十殿閻羅」，因此東嶽大帝也被視為十殿閻羅的最高長官。「台灣傳統信仰中的地府主宰，在佛教是地藏王菩薩，道教則是東嶽大帝。」民俗宗教學者謝宗榮解釋，台灣人信仰東嶽大帝，源自先民來台時，從家鄉請來奉祀祭拜，「因東嶽大帝主管地府，凡有信眾生前犯罪或與人結冤，往生後，親人就會拜請東嶽大帝協助解冤化仇，讓往生者平安通過地府審判，早登極樂。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)