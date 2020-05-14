東嶽大帝除了有祈求解冤化仇的神力外，若往生者生前有冤屈，家屬也會祭拜東嶽大帝、向大帝請領法旨，助往生者在地府內求取公道。謝宗榮解釋，明清之際，只要遇到政治不清明，就會有民眾可能因為吃上官非、含冤而往生，親人為了替往生者彌補含冤以終的遺憾，就會祈求東嶽大帝的法旨，在地府審判時，還往生者一個公道，替往生者平復生前的遺憾，但隨著民國成立，司法制度漸漸上軌道、冤獄減少，東嶽大帝原先的地府「審判」角色也慢慢被擴大，現在很多信徒到廟裡拜東嶽大帝時，也同時祈求健康、財富、平安。不過，台北大稻埕「法主公廟」志工陳小姐仍對本刊表示，「廟裡常有信眾請我們聯繫道士，在東嶽大帝神像前作法，替剛往生的親人求取冥府平安。」

陳小姐相當熟悉大稻埕歷史，她表示，根據法主公廟方記載，清朝同治八年（一八七○年），一位叫「陳書楚」的人，從家鄉福建安溪縣內的「碧靈宮」，迎請法主真君等神明來台，其中也帶了一尊東嶽大帝神像；光緒四年（一八七八年），大稻埕當地信眾集資在「振南茶行」舊址上興建法主公廟，為大稻埕三大名廟之一。

志工陳小姐透露，北市府曾為拓寬馬路，拆除法主公廟後殿，1996年廟方終於成功重建。（圖／王永泰攝）

位於南京西路上的法主公廟，原先規模宏大，但隨著多次市區重劃，基地面積不斷地變更，一九六八年為配合北市府拓寬南京西路，後殿被拆，廟變得更小，廟方多年與北市府協議，終於在一九九六年購買周邊小塊市有地重建，還邀請國寶建築師李重耀負責規劃，他曾為新北木柵「指南宮」設計凌霄寶殿而獲獎。

一九九八年新落成的法主公廟，不僅有台灣罕見的五層樓廟身、四殿分散在狹長高樓的設計，更特殊的是，廟方請示神尊之後，神尊為了時刻保佑居民，同意一樓可讓鄰近寺廟、南京西路三百四十四巷的居民車輛進出，更指示主殿要背向南京西路，面向巷內住宅商業區，傳為地方佳話。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)