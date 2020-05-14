小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】強調專注防疫 府避談赦扁

蔡英文總統520將進入第二任期，獨派與民進黨部分人士擬再度推動特赦前總統陳水扁，對此，總統府發言人張惇涵昨天強調，現階段最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，「防疫期間，政府則是專注投入防疫相關工作」。

【2】名醫執刀 顏清標順利換肝

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因肝腫瘤，13日在高雄長庚醫院換肝，超過10個小時馬拉松手術非常順利，包括顏清標及捐肝的二兒子顏仁賢出血量都不到100毫升，完全不需要輸血，但畢竟是大手術，顏清標還得在加護病房觀察1、2周；顏仁賢則等1、2天後就能轉至一般病房。

【3】疫情斷糧 加拿大貓熊提早返陸

新冠肺炎在全球肆虐，竟然連萌萌的大貓熊也無辜受累！加拿大亞伯達省大城卡加利的動物園，由於疫情殃及國際航班，園內的大貓熊夫妻檔「大毛」和「二順」糧草來不及送達，為了小倆口的五臟廟著想，園方只好含淚把嬌客們送回故鄉，比陸、加雙方原先協議的10年提早2年。

【4】台開董座之爭 邱復生勝券在握

台開公司派、巿場派尚未開打，便宣告結束。昨日台開董事會通過董事、獨董候選人名單，公司派取得優勢，在邱復生主導下，4席董事包括邱復生、葛福麟、詹婷怡、詹清渭等原班人馬，原想角逐董座大位的大股東、錢櫃董事長練台生正式出局。消息人士指出，目前邱復生主導的公司派掌握股權逾3成，可望在今年改選中勝出，繼續帶領台開。

【5】林心如許瑋甯閨蜜零互動 隔玻璃阻音牆飆演技

林心如與許瑋甯6年前合作電視劇《16個夏天》，戲裡深刻閨蜜情延伸到戲外，事隔多年，2個超級好朋友在影集《誰是被害者》中再次同台，立場卻鮮明對立，劇中在看守所那場關於「活著比死亡更需要勇氣」的你來我往辯證，更是全劇經典橋段之一。林心如爆料拍這場戲時，她們完全聽不到對方說話，「我們中間隔了一道玻璃牆，各自處在密閉空間裡，我又不能一直看她的眼神、嘴形，滿多時候都是憑感覺」。

(中時電子報)