《人民日報》國際專欄「鐘聲」14日以〈濫訴鬧劇的實質是踐踏國際法治〉為題，譴責美國一些別有用心的政客和組織捕風捉影，一邊處心積慮編造新冠病毒源頭陰謀論，一邊藉新冠肺炎疫情對大陸發起所謂「追責」「索賠」濫訴。美國參議院司法委員會主席格雷厄姆12日又炮製出關於新冠病毒的所謂《問責法》，進一步鼓噪喧囂，盡顯褻瀆法律的實質。

文章稱，突發重大傳染性疾病屬於全球公共衛生危機，在法理上屬於「不可抗力」。實體法上，現行國際法體系中，並沒有關於病毒發現地國家責任的任何規定。程序法上，根據主權平等和「主權豁免」原則，任何國家的法院對他國政府在疫情防控方面所採取的主權行為，根本不具備司法管轄權。

文章說明，《聯合國憲章》明確規定國家主權平等原則，「平等者之間無管轄權」，這一羅馬法原則奠定了歷史上國家豁免原則的基礎，也獲得當代主權國家司法實踐的支持。

文章指出，主權國家免受外國國內法院的管轄，這是其享有的國際法權利。國際法「禁反言」原則要求各國對國際法立場應該前後一貫。然而，美國一些政客並不打算因依法無據、於法無理而收手，反而動起了修改美國《外國主權豁免法》念頭。該法是美國對「主權豁免」的承諾，如今企圖修改國內法以對大陸發起濫訴，其後果不僅是破壞國際法的生成邏輯和運行環境，更容易引發全球「報復性主權訴訟」，導致國際法體系的混亂和國際關係緊張。

文章引述，國際法學界紛紛主動發聲，戳破濫訴鬧劇假面具。世界衛生組織專家明確表示，目前尚無法確定新冠病毒源頭。無論是醫學期刊《柳葉刀》和《自然》雜誌不久前分別刊登來自8個國家的27名國際知名醫學專家的聯合聲明，還是美國、澳洲、英國等國專家發表的研究報告，均認定病毒「不可能是人工製造」。面對這樣的事實，美國一些政客語無倫次的窘相早已成了為世人不齒的笑談。

明明在法律上站不住腳，美國一些政客為何就是不肯停止高調「追責」「索賠」的鬧劇？答案很清楚：他們圖謀以「有罪推定」攻勢達到「政治訛詐」目的。

文章強調，濫訴鬧劇是在公然踐踏國際法治。法律是用來維護公平正義的，絕不該淪為美國一些政客大搞「政治訛詐」的工具。在全球蔓延的疫情面前，奉勸美國一些政客清一清頭腦，悟一悟「行有不得，反求諸己」之道，以維護民眾生命安全和身體健康為重，不要一再害人誤己。公道自在人心。

(中時 )