防疫有成，提高民眾外出用餐的意願，而餐飲業者也加碼更豐富頂級的食材，用食力幫助客人增強抗疫力。

位於新北市、全國最高的自助餐廳於即日起至六月三十日特別規劃「重磅美食大集合」，由海鮮蒸籠和霸王級澳洲帶骨、肋眼戰斧牛排海陸雙雄擔綱演出，還再加碼五月二人同行第二人半價、或是四人同行一人免費的優惠。

肉質肥潤的澳洲穀飼帶骨肋眼戰斧牛排，霸氣十足！（圖片提供／50樓Café）

四根大骨相連、重達六至七公斤的澳洲穀飼帶骨肋眼戰斧牛排，經過費時的醃漬和炙烤，呈現完美的六分熟，能吃到骨邊肉的Q彈嚼勁與肉片的軟嫩多汁；新鮮現蒸的海鮮蒸籠區則輪替推出牛蹄蟹、藍蟹、小捲、扇貝、九孔、泰國蝦、澎湖活牡蠣等豐美海味，盡現鮮美的原汁原味。

台北星級酒店的全日餐廳MJ Kitchen於四月中推出「肉食主義」活動，引起肉食族饕客們紛紛搶訂。五月起主廚團隊再加碼升級為「肉食主義2.0」，推出讓人口口過癮的肉食系新菜「泰式嗆辣火山排骨」，並與啤酒品牌合作，全面升級「百威金尊單一麥芽啤酒」無限暢飲；同時新增了紅酒慢燉羊肩排、茶香煙燻雞肉、低溫舒肥雞肉披薩、藥燉排骨、味增豬肋排、鮮菇花雕雞、糖醋小排骨及椒鹽魚柳等多樣化美饌。

二十五款港點、十道粵菜，都能無限續點、開心吃到飽！（圖片提供／台北六福萬怡酒店）

位於台北南港的酒店則破天荒推出「2020怡饗天開港點吃到飽」活動，即日起至六月三十日每周六、日於宴會廳的海山林廳及雲風光廳舉辦，並特別與木柵農會合作，將當季限量的綠竹筍設計入菜，加上魚子燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、松露炸春捲、食神咖哩酥等現點現做的二十五款招牌港點，還有每周變換的十道粵菜料理，通通可以無限續點，讓你狂吃三十五道港式佳餚！此外，還特選具有獨特茶韻的木柵鐵觀音茶為搭配茶品，味濃而醇厚、微澀中帶甘醇，並有清淡的果酸香氣，讓用餐的過程中一直維持著香而不膩的好滋味。

＊飲酒過量．有礙健康！

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(中時電子報)