智邦(2345)公布一季合併財務報表，合併營收達到117.24億元，年成長5%，第一季合併稅後淨利為10.32億元，年成長36%，第一季每股稅後淨利(EPS)為1.86元，為歷年同期新高。

智邦第一季合併營收為117.24億元，合併營業毛利為22.63億元，較去年同期成長13%，合併營業利益為11.16億元，則是較去年同期增加16%，第一季單季稅前淨利為12.91億元、稅後淨利為10.32億元，年增率分別為35%、36%，第一季每股獲利為1.86元，創下歷年同期新高。

智邦集團執行長暨智邦科技總經理馬思睿(Edgar Masri)表示，儘管新冠肺炎疫情持續對全球經濟造成影響，但智邦今年第一季營運表現仍較去年同期微幅增長，而過去這段時間，智邦持續關注員工健康與安全，並努力維持整體營運穩定，以實現對客戶與股東的承諾。

新冠肺炎疫情帶來的影響將會非常深遠，也因此，智邦對於未來營運抱持積極但審慎的看法，事實上，智邦正在建立一種更具韌性(resilient)的營運模式，除了因應在家工作等防疫需求導入通訊工具應用外，也包含了往更高階的技術發展、謹慎投入開發新市場、加速拔擢年輕世代、提升公司人文素質，消除不效率的經營環節，以因應整體大環境變化對公司營運造成的不確定風險變化。《業績-通信網路》智邦Q1每股賺1.86元 創同期新高

(時報資訊)