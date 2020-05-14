氣象局預報14日台南市、高雄市、屏東縣會出現36度以上之高溫。(圖擷自氣象局)

今(14)日天氣晴朗炎熱，中午前後中南部地區將現36度以上之高溫，氣象局對台南市、高雄市、屏東縣發布高溫特報，3縣市附近山區或河谷亮黃色燈號。其類型天氣在下周將出現劇變。氣象專家吳德榮說，梅雨季第2道鋒面下周報到，下周二將伴隨較強「西南氣流」，各地有陣雨、雷雨，要注意「劇烈天氣」，嚴防雷擊、強風、瞬間大雨發生。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，最新模式模擬顯示，下周一(18日)台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率。下周二(19日)起梅雨季第2道鋒面影響，呈現南北徘徊的特性，為梅雨季以來「最強」一波，有帶來大量降水的潛勢。

吳德榮指出，下周二伴隨較強「西南氣流」，各地有陣雨、雷雨，要注意「劇烈天氣」，恐發生雷擊、強風、瞬間大雨發生；下周三(20日)鋒面南移，南雨、北暫緩；下周四(21日)鋒面再逐漸北移，水氣增多，降雨範圍再往北擴大，雨勢增強。這波鋒面的影響還未結束，其後幾天的演變，應密切注意。

針對下周天氣，氣象達人彭啟明分析，目前在長江流域附近有鋒面系統逐步發展，北方仍有冷空氣醞釀往南推，預期在下周一二鋒面將會南移到台灣北部海面，周二開始鋒面將逐步影響台灣多日。

由於目前南亞印度洋附近上，整個環境場正在調整改變，除了有氣旋可能生成，更會啟動今年的西南季風，下周二、三開始可能會配合上鋒面，提供暖濕的水氣，這就是典型梅雨鋒面的特徵，也就是下周二開始連續好幾天，台灣各地都會有顯著的雨勢，大氣也會很不穩定，請民眾要特別提防下周的天氣，多趁這幾天晴朗穩定的天氣，預做防汛準備因應。

(中時電子報)