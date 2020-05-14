全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文指出，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」。在引起藍綠黃白朝野一致抨擊後，今天再轉發幾篇新聞表示，「王婉諭不能因家有悲劇，就任性發言」。

李來希從昨晚到今早轉發2則新聞，並認為王婉諭現在「已不是受害者」，而是政治人物，「是可受監督的對象」，她有言論、參政自由，但既然王是因家庭的悲劇而獲選民同情，才擔任公職，就不該忘確初衷，理應把時間、資源拿去預防悲劇、人倫慘案再度發生。

對於王婉諭上任立委後有甚麼想法嗎？李來希接受《聯合新聞》訪問指出，他沒有看到王婉諭針對「隨機殺人」等社會重大議題，提出相關因應法案，或是要求行政機關(政院)編列預算、提出對策。對於事件的初衷因「挺罷韓」引起，李來希強調，韓國瑜進不進議會與否，也是高雄人、高雄議會的事。王婉諭身為立委，此事與他權責毫無相關，並強調，「妳不能因為家裡有悲劇，就任性發言、胡言亂語」。

他昨天也再臉書重申，「王不可以利用家庭悲劇謀取不相稱的權位，忘卻初衷，又要任性發言涉入政治鬥爭，以為可以理所當然的豁免於人民的監督與批判！」。

(中時電子報)