金管會因應新冠肺炎疫情衝擊尚未結束，12日邀集銀行公會及相關銀行討論後，針對房貸、車貸、信用卡款項等個人貸款，敲定將紓困申請期限延長至今年底、且不再限制申請適用對象，受影響導至還款有困難的民眾，在年底前均可向銀行申請緩繳或展延3～6個月。

金管會2月18日函請各銀行，針對受疫情影響導致房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等個金貸款還款出現困難者，提供緩繳或展延3～6個月等措施，期限原至7月底。鑒於疫情衝擊尚未結束，12日再協調銀行延長信用卡及其他個人貸款債務協處機制期間。

金管會指出，12日邀集銀行公會及相關銀行討論後，達成以下結論。首先，展延期限由原訂原訂的7月底止延長至12月底止。若受疫情影響導致還款出現困難的民眾，可在年底前向銀行申請緩繳或展延3～6個月。

至於可申請展延的金融產品，為房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等個人金融產品，其中信用卡帳單應付帳款可申請緩繳3～6個月，其他個人貸款本金或利息則可申請展延3～6個月，期間均免收違約金及遲延利息，個人信用紀錄亦不受影響。

適用對象方面，考量疫情影響範圍廣泛，金管會請各銀行受理客戶申請個人債務協處措施時，合理考量客戶受疫情影響情形，不限醫護人員、居家隔離或居家檢疫者為對象，並請銀行依實務受理情形，調整其網頁內容。

至於信用卡持卡人額度，金管會建議銀行應兼顧客戶需求及風險控管，在客戶申請債務協處措施時，不宜通案限制持卡人使用信用卡權利，應充分考量持卡人使用信用卡必要情形，如利用信用卡定期扣繳水、電費等生活相關必需支出，須予以維持續用。

金管會表示，民眾若確實受疫情影響且還款有困難，可在年底前向往來銀行提出申請，已經申請過展延的民眾若仍持續受疫情影響，亦可在上述期限內再向銀行提出申請，希望銀行支持客戶渡過疫情衝擊、協助客戶理債，同時客戶也要珍惜自身信用。

(時報資訊)