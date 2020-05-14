中石化(1314)積極佈局高值化產品，董事會通過「精細化工廠－1期建造工程計畫案」，將投資37.2億元於頭份建設精細化工廠，作為產銷據點，並致力發展具獨特性的高值精細化學品，力拚成為石化產業第二核心，建立長期穩健的營運利基與提高競爭優勢。

中石化精細化工廠之建設項目包含有OPP(鄰苯基苯酚)下游光學衍生物，切入光學高端應用市場；二元醇系列單體，將結合中石化自有聚合技術，廣泛應用於共聚酯產品上；多用途尼龍產品，除原中石化生產之尼龍粒外，為CPL(己內醯胺)垂直整合產品之一，以利拓展更多元的下游產品線廣度。

此外，中石化位於高雄橋頭的特化材料研發中心預計於今年第三季完工，將採客製化方式生產符合客戶需求之產品，集中於特用性工塑原料的延伸運用，如汽車零件、手工機具等，未來亦將著手佈局發展生質材料，並朝綠色環保製程進行開發，中石化未來在石化事業的營運上將更為多元，期望高值化產品在開始生產後3年內可奠下穩健基礎，提升營運能量。

(時報資訊)