國銀辦理紓困振興貸款案件收取的手續費，近期成為外界關注焦點。金管會表示，12日已召開研商會議敲定8原則，若貸款額度在1千萬元內，建議手續費不超過1萬元，貸款逾1千萬元者亦需符合比例原則，出席銀行均同意配合手續費調降措施。

貸款手續費收取屬於銀行定價的一部分，原則上由銀行依市場機制酌定。為瞭解國銀辦理紓困振興貸款收取手續費情形，金管會已全面調查國銀辦理此類貸款手續費收取方式，可分為免收、定額收取、依核貸額度比例收取等3種方式。

金管會指出，銀行辦理紓困案件所收取的手續費，宜考量紓困目的、秉持公平合理符合比例原則，不宜因紓困貸款利率較低，而以收取手續費方式作為利息收入的一部分，造成減低以低利率政策協助個人及企業的目的。

金管會針對國銀辦理紓困貸款的手續費收取敲定8原則，若貸款額度在1千萬元以內，無論採定額或核貸金額比例方式收取，建議收取手續費以不超過1萬元為原則，若貸款額度逾1千萬元，收取金額需符合比例原則。

上述原則適用於配合辦理各部會企業及個人紓困振興貸款、以及央行專案融通貸款，銀行自辦的企業及個人紓困貸款亦可參酌辦理，期間至2021年6月底。若原有收費標準已較上述收取原則優惠者，金管會要求國銀應按原有標準收費，不得藉此調高收費標準。

至於施行期滿後，金管會表示，國銀可按辦理一般授信手續費收取原則，並秉持公平透明比例原則讓客戶知悉。對於不符合前述手續費收取原則、已收取手續費的紓困案件，宜由銀行基於維護客戶關係，可採行退還手續費差額、或其他有利客戶方式處理。

(時報資訊)