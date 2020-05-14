晟德(4123)第一季合併營收3.09億元，合併稅後淨利2.84億元，歸屬母公司淨利2.10億元，每股盈餘0.51元。

晟德指出，今年轉投資公司迎來一波波好消息，澳優乳業首季貢獻晟德集團獲利逾2.2億台幣；醫藥領域則有東曜藥業(1875.HK)的重磅生物相似藥TAB008第三期臨床試驗成功達標，後續將積極推進大陸藥證申請，而晟德自身的糖尿病新藥CS02也順利完成第二期臨床試驗所有受試者訪視，試驗結果將對後續第三期臨床試驗提供關鍵設計基礎。永昕(4726)與歐洲百大藥廠Gedeon Richter順利簽訂總價金約台幣5億元的LusiNex資產銷售合約；醫材領域的轉投資事業博晟(6733)重磅產品愛膝大陸功取得台灣醫材上市許可，將透過海南博鰲先行區積極卡位中國市場並啟動全球商業佈局。

另外，晟德轉投資公司澳優乳業第一季營收達人民幣19.33億元，年成長27.3%，歸屬母公司稅後淨利達人民幣2.7億元，年成長77.8%。今年因應新冠肺炎疫情爆，澳優乳業在疫情初期即針對員工健康、原料供應及產品物流作好應對措施。未來儘管外部環境仍有不確定性，澳優乳業表示，將堅持既定戰略並以強大的執行力實現業績穩步增長。

(時報資訊)