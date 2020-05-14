行政院政委龔明鑫表示，勞動部原先匡列500億元額度的勞工紓困貸款，開辦至12日已收件超過預定的50萬件上限，經過與勞動部討論決定再加碼1倍，意即再加碼提供50萬個名額，總計100萬名勞工可以受惠。

龔明鑫13日邀集財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、勞動部次長林明裕，召開行政院紓困振興方案「融資協助方案突破5000億元」記者會，在內閣總辭前向各界說明政府「穩住就業」、「協助弱勢」及金融協助的階段性成果。

針對紓困進度方面，龔明鑫表示現金已發放達488億元、受惠民眾252萬人，其中用於產業薪資補助393億元，員工人數137萬人。紓困貸款核准金額5483億元，共26萬戶勞工得到協助，距離7000億貸款額度的目標已相當接近。

保護弱勢部分，弱勢族群每人每月補助1500元，連續3個月，已協助76萬人，發放23億元，急難紓困金每戶1～3萬元部分，已協助4千餘人、5652萬元，排富發放農漁民生活津貼每人1萬元則已協助近40萬人、近40億元。

穩住就業方面，龔明鑫指出，已協助約1.11萬家廠商，幫助約15萬名勞工不失業、不減薪。受影響的藝文、自營等相關產業工作者，已補助123萬人。針對海陸客運業、旅宿業者、服務業等的一次性補貼則已發放32億元。

金流協助方面，龔明鑫表示目前整體融資核准金額已達5千億，當中包括各部會企業紓困方案1934億、銀行自辦企業戶2044億、銀行自辦個人部分1211億、50萬元小規模營業人貸款111億、以及首年補貼利息的10萬元勞工紓困貸款約183億。

勞動部次長林明裕指出，上述勞工紓困貸款自4月30日開辦至12日，累積申請件數已逾54萬件，超過預定的50萬個名額。龔明鑫指出，經過與勞動部討論決定再加碼1倍、增加50萬個名額，總計100萬人可以受惠。

龔明鑫表示，政府能在短時間內充分供應國內企業跟個人金流，顯見整體國家的經濟血液已達到充分供給效果，並強調台灣的金融面不僅穩定，也比其他國家表現更好，這是所有企業與國人共同努力的結果，相信台灣可以突破難關。

(時報資訊)