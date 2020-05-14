歌壇「東方不敗」之稱的張清芳，婚後淡出歌壇並就移居香港，鮮少在螢光幕前露面，不過傳出他與富商宋學仁，近幾年已經搬回台灣，老公更砸2億買下位於台北市忠孝東路的都更豪宅，讓張清芳晉升為貴婦一族，寵妻可說沒有極限。

根據《鏡週刊》報導，張清芳的老公宋學仁，2月時以旗下公司名義砸下新台幣2億元，買下位於台北市忠孝東路的都更豪宅，也是原為《聯合報》辦公室的舊址，據悉總坪數逾125坪，1坪價格超過200萬元，足以見得張清芳夫家財力雄厚，而此建案主打的「三面全景」高空景觀，不僅能飽覽陽明山和台北101周邊景色，還附設私人游泳池，住戶也多是政商名流，如今張清芳成功入主，可說是享受貴婦人生，對此她則表示：「自己嫁得好，並非嫁入豪門，而是整個條件匹配，不是下嫁或勉強高攀」。

張清芳婚後鮮少在螢光幕前出現，但其實生活也沒過於清閒，她表示除了每天都要規劃全家人行程之外，還要安排任務給傭人和司機，與友人聚會也只能趁著空檔，若出門太久則會被老公「關切」，此外出門應酬和偶爾接演出，都需要經過老公同意，貴婦生活並未外界想像般的愜意。

(中時電子報)