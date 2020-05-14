小編精選5件《工商時報》不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】川普籲Fed跟進負利率

新冠肺炎蔓延全球，負利率風潮盛行，美國總統川普周二也喊出跟進，籲聯準會（Fed）應仿照歐日國家作法採行負利率。惟Fed主席鮑爾周三跟彼得森國際經濟研究所透過網路會議發表演說，斷然拒絕採取負利率政策，表示雖然新冠肺炎疫情危機引發長期憂慮，但Fed仍會以目前的政策工具來應付，並建議白宮應擴大財政刺激。

【2】MSCI連五降 台股很委屈

MSCI明晟半年度權重調整結果出爐，台股仍難逃遭降命運，在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數降0.33與0.31個百分點，為波段連五降。不過，台股13日頂著美股大跌、權重遭降、疫情危機再起三股逆風，上演開低走高戲碼，多頭依舊技高一籌。

【3】墜崖！壽險4月新契約保費623億

新冠肺炎疫情，讓壽險出現金融海嘯後、11年來最慘的4月業績。4月單月新契約保費僅約623億元，比去年4月衰退達48％左右，近乎「腰斬」，僅國泰人壽一家業績破百億元。而前四月累計新契約保費3,158億元，同比衰退38％多，維持斷崖式墜落。

【4】15檔業績雙喜臨門 投信搶翻天

隨著四月營收已全數揭曉、首季財報密集公布中，市場焦點著重基本面表現，華通（2313）、精材（3374）等15檔4月營收及首季獲利雙創歷年同期新高的績優生，展現力抗新冠病毒的堅強韌性，躍居內資拚520行情的拉抬首選，後續領軍大盤衝鋒的機率相當高。

【5】母雞護子？母以子貴!小金雞報恩 多檔Q1獲利添喜

第一季財報陸續公布，過往母雞護子的情況發生轉變，出現多檔小金雞成長茁壯報恩戲碼，包括松果購物（6740）母公司創業家（8477）、環球晶（6488）母公司中美晶（5483）等，均受惠子公司營運強強滾，挹注首季獲利。

(中時電子報)