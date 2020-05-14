Fed主席鮑威爾認為美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟持續低迷的威脅可能加深。美國聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB)聲明將無限期推遲投資部分中國企業資產。

週三美股下跌，跌幅介於1.55至2.17％，美股四大指數短期高檔修正。APPLE下跌1.21%，台積電 ADR下跌 0.33%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

2.均線：支撐為月線（約在10,650點）附近，壓力為半年線（約在11,160點）左右。

3.技術指標：KD開口向下，9日K值大於於50，短線偏多整理。

觀察台股指數是否能守穩在10日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第一季季報優、4月營收佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技/防疫等。

(時報資訊)