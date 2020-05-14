網家(8044)公布第1季財報，因疫情使得消費行為改變，單季營收再次突破百億元，達106.8億元，表現出雙11的旺季表現，年成長16.05％，創下歷年第1季新高，也僅次於去年第4季，創單季次高，合併營業淨利為1.45億元，歸屬母公司業主稅後純益1.03億元，每股盈餘達0.88元，年增逾2倍。

網家第1季實體通路買氣明顯轉移至線上購物，消費板塊轉移驅動，旗下B2C網購除了持續保持3C產品於全市場通路的領先地位，N3C產品如日用及生活用品銷售表現亦相當亮眼，推升第1季營運策略成功拓展年輕女性市場，帶動女性會員人數持續攀升，為業績注入全新動能。同時，C2C交易市集的微型店家和個人賣家數量快速增長，帶來更多的成交機會，且實體店鋪大量轉向網路經營的趨勢增加，開店平台加碼提供線上線下整合解決方案，攜手各縣市政府共同振興數位轉型；網路金融業務亦快速啟動，P幣生活圈持續擴大，今年營運表現令人期待。

PChome 24h購物受惠年節、情人節及開學季等重點檔期增添營運能量，且宅經濟衝高買氣，以日用品、食品、電玩等品項訂單飆升，促動3月訂單數創下歷年同期單月新高。積極經營年輕女性會員成效彰顯，女性消費人次首度超越男性，消費客群亦有年輕化趨勢；且拓展品牌活動不間斷，成立屈臣氏及微軟旗艦館推出限定優惠，並於三星品牌旗艦館首賣Galaxy S20 5G旗艦系列獨家色，更與華為、碧兒泉、理膚寶水、Dyson知名品牌推出線上強檔活動，多元策略布局，提高會員黏著度。

露天拍賣第1季表現亮眼，隨著過年以及實體買氣轉移至線上等因素，相關商品搜尋量、成交金額持續成長，生活居家用品異軍突起，且企業遠距上班相關3C影音商品銷量大幅提升。露天拍賣與美國eBay以及日本Rakuten海外代購服務美妝品銷量成長超過6成，整體營運不受外界影響而穩定成長。露天拍賣第1季再強化AI大數據開發與應用，優化現有個人化推薦、關鍵字廣告等服務，提升商品與買家的媒合力，促使交易量持續成長。

商店街市集第1季致力全台輔助實體通路快速數位轉型，強推「紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，補助前6個月免收成交費，力挺全台中小企業共同度過此次衝擊。紓困轉型e專案包括開店費用補助、銷售成交補助、到系統教育訓練等，大幅降低店家進入網路銷售市場門檻和成本，推出期間詢問度激增1倍，申請參加專案店家數相較同期成長3成，成功協助店家整合線上線下全通路，延續銷售動能攀升。

Pi拍錢包積極整合通路資源，目前已累積近90萬會員、18萬個通路點，第1季整體交易筆數較去年同期成長超過1.7倍，前三大交易通路類別為：便利商店、縣市停車繳費及網路購物，第1季陸續新增3C家電、百貨、影城、時尚購物平台等通路，像是全國電子、傑昇通信、喜樂時代影城、順發3C、美麗華百樂園、ATT集團、MiTCH等通路，持續提供便利的支付環境。

(時報資訊)