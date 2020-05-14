陸媒《環球時報》14日報導，美國共和黨參議員格雷厄姆日前聯合8名議員提出「2019年新冠病毒問責法」，聲稱若大陸不配合國際調查、不全面說明疫情暴發過程，將授權白宮制裁。消息人士指出，中方已準備對美就疫情的濫訴活動，進行反制。

報導稱，這場「甩鍋大戲」是川普政府為贏得6個月後大選，給自己尋找的出路之一。格雷厄姆等參議員提出的「2019年新冠病毒問責法案」，要求川普在60天內，向國會提交證明，要求大陸向美國及其盟友或者世衛組織等機構領導的新冠病毒調查，提供「全面交代」，否則將授權總統實施制裁。格雷厄姆聲稱，「我相信，如果沒有中共欺瞞，病毒不會出現在美國」，並要求中國關閉「溼貨市場」。

大陸外交部發言人趙立堅13日反駁，大陸根本沒有西方所謂的野生動物溼貨市場。「美國這齣甩鍋大戲已經嚴重劇透，再演下去沒有意義。」

針對美議員推出這一法案，《環時》引述俄羅斯《觀點報》13日報導，俄聯邦委員會資訊政策委員會主席普什科夫稱，鑒於大陸擁有強大實力，若美國真的有制裁行動，到時候不知道誰將更多地「懲罰」誰。普什科夫說，美國不止一次地捲入「失敗」的衝突中，相對較近的是在伊拉克和敘利亞。若美國過度使用外交力量與大陸對抗，其世界霸主地位或將加速衰落。

《環球時報》報導，從相關消息人士處獲悉，中方對美國國內就疫情針對大陸的濫訴極為不滿，大陸政府已著手準備，將對一些炮製反陸議案的國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。

香港英文《南華早報》報導，和一些華府政客污蔑大陸「隱瞞疫情」不同的是，美國疾控中心主任雷德菲爾德12日在參議院作證時表示，大陸衛生部門去年12月31日首次向世衛組織通報發現「一系列肺炎病例」兩天後，他的同事就與北京同行取得聯繫。「我自己在1月3日與中國同行進行科學層面的討論」，雷德菲爾德說，「我認為我們的互動非常好，這與更廣泛的政府層面不同。」

(中時 )