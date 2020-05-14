直擊》板橋女童墜樓自行爬起上樓影片曝光（讀者提供）

直擊》板橋女童墜樓自行爬起上樓影片曝光（讀者提供）

真的是奇蹟！新北市板橋昨（13日）發生一起墜樓幸運生還事件，一名國小三年級女童，不慎從14樓頂樓墜落，竟然僅受輕傷，還自行搭電梯回家，讓人不禁驚呼：命大！據悉，女童墜落先撞2樓遮雨棚，最後跌到社區1樓軟土花叢緩衝，應是她幸運保命的2大關鍵。

女童墜樓警方鑑識人員到屋頂採證。（翻攝畫面/王揚傑傳真）

這起墜樓事件發生在下午5時30分左右，女童放學回家後，到住家14樓頂樓騎腳踏車。因頂樓風大，鐵門吹到關起來，女童回不了家，竟異想天開打算從頂樓往下攀爬到6樓住家，結果失足墜落至1樓花圃。

從社區監視錄影可看到，只見女童墜樓後，還在地面花圃滾動了幾下，就自己爬了起來，走進大樓搭電梯，警衛室的警衛見她頭流血，她說從樓上摔下來，讓警衛也嚇了一跳。

女童自己搭電梯回家，國三的姊姊見她滿臉是血，嚇到急忙打119報案，將女童送醫檢查。後來女童被送往亞東醫院急救，查出有氣胸情況，已在進行手術中。

警方勘驗女童14樓墜1樓的花圃現場。（翻攝畫面/王揚傑新北傳真）

警方勘查現場，發現女童墜落，疑先撞到2樓遮雨棚，最後掉落軟土的花圃，所以減緩了墜樓時的重力加速度，因此命運保命，還能自己走路、搭電梯回家。

不過警方還是呼籲，遇到頂樓走道大門被反鎖，還是要留在頂樓，以敲打門板，或呼喊求救的方式等候救援，絕對不能學「蜘蛛人」攀爬，一個不小心就會墜樓喪命。

(中時電子報)