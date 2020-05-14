一名台裔女機師12日在運送新冠病毒快篩途中，不幸於起飛不久後墜機身亡，享年40歲。

據《今日基督教》（Christianity Today）報導，在基督教「航空宣教使團」（Mission Aviation Fellowship，MAF）擔任飛行員的Joyce Lin，原本準備將新冠病毒快篩以及補給品運寄至印尼最東部的偏鄉巴布亞當地學校，但在起飛後不久後就墜機於森塔尼湖。MAF發言人指出，Joyce Lin在當地時間早上6時27分從森塔尼（Sentani）起飛後2分鐘就發出求救訊號，搜救隊於飛機墜毀附近的森塔尼湖湖底發現她的遺體。

報導指出，出身自台灣基督徒移民家庭的Joyce Lin，畢業於麻省理工學院和戈登康威爾神學院（Gordon-Conwell），從2010年起就成為MAF飛行員，是相當有經驗的駕駛員與飛行教練。

MAF發言人表示，MAF已長達23年沒有發生過如此致命意外，而飛航主管機關也正在進一步調查墜機緣故。由於防疫限制，機上並未有其他乘客，而印尼當局也允許MAF繼續行駛貨機，以便運送醫療物資至偏遠地區。

(中時電子報)