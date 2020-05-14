竹聯幫弘仁會陳姓大哥今(14日)帶著友人與小弟，前往信義區松隆路好樂迪KTV慶生，期間離開包廂上廁所時，與另一包廂陳姓男子擦撞發生口角，未料陳男當場抽出一把折疊刀，往陳姓大哥脖子上猛刺，雙方發生大亂鬥，由於弘仁會大哥遭殺傷，現場小弟立刻抓狂盛怒，立刻四處調集人馬，一度有超過50名黑衣人到場聲援，現場共4人受傷送醫，警方已陸續帶回滋事份子偵辦。

據了解，弘仁會陳姓大哥13日晚間與10餘名好友到好樂迪KTV慶生，陳男在略有醉意下，與同包廂友人去上廁所，卻在走道與隔壁包廂的陳姓男子擦撞，雙方發生口角，未料陳姓大哥卻遭陳男抽出折疊刀往脖子猛刺，當場濺血，與陳姓大哥同行友人立刻衝進包廂求援，。

弘仁會兄弟見大哥遭到殺傷，立刻急電支援，刺傷人的人陳男友遭到痛毆，現場還有另外多人也受到刀傷。轄區信義分局獲報後，立即出動快打部隊前往壓制，先將4名傷者送往醫院急救，不過有不少小弟相當憤怒，急著要找人尋仇，還一度前往醫院外圍堵，警方唯恐滋事，也加派警力在醫院外戒備。經清查後，目前警方已滋事份子身分，將一一傳喚到案說明。

(中時電子報)