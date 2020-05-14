隨著罷韓投票將在下月6日舉行，挺韓和罷韓雙方情緒緊繃，對立態勢看似明顯。但昨有自稱住在高雄挺韓的網友發文問「罷韓，真的好嗎?其「柔性告白」方式與過往許多韓粉給人較「積極」的訴求態，有點不同。

有一名住在高雄的網友在《Dcard》上發文說，身邊許多朋友都瘋狂支持罷韓，這讓他覺得很奇怪。他指出市長4年的任期其實很短，為什麼要急著在韓國瑜剛上任1年就要把他拉下來?是因為怕他又翻出民進黨不能說的秘密?

該網友認為，台灣是民主社會，不能放任一黨獨大，應該讓不同的聲音之間找到平衡點，他覺得罷韓可能只會導致另一股勢力獨大。對於這樣不明確的未來，他選擇像2年前投票時那樣相信韓國瑜，並再給韓國瑜2年時間，2年之後再來決定韓國瑜的去留也不遲。

網友對韓國瑜的告白(取自Dcard)

最後，他說他不畏人微言輕，勇逆罷韓浪潮，對韓國瑜深情告白「現在的我，身為高雄人，我想留下這一位市長」。

(中時電子報)