高雄市長韓國瑜的罷免案將在6月6日舉行，罷韓方動作頻頻，打得韓市府難以招架，各方期待國民黨主席江啟臣可以出手相救，但江卻遲遲不出手，讓外界疑惑，對此，名嘴邱明玉指出，江啟臣目前陷入「兩難」局面。

邱明玉在政論節目中提到，目前國民黨內部陷入罷韓「冷戰」、「熱戰」的矛盾之中，據她的消息指出，目前的路線比較偏向「冷處理」，因為韓國瑜在2020總統大選中，僅在高雄獲得61萬票，而如今在疫情期間要再度催出超過57萬票跟罷韓對抗是幾乎不可能的，那不如想辦法讓投票降溫、「流標」，這樣對於韓國瑜的市長大位更加安全。

且「熱戰」方認為，應該在罷免投票中衝出選票，儘管最後得到近40萬票仍落敗，但也代表韓國瑜的聲勢未減，未來仍有望東山再起；這個說法也讓黨主席江啟臣兩難，因為若韓國瑜「聲勢未減」，未來兩年又沒有甚麼大型選舉讓韓「伸展手腳」，那麼明年的黨主席選舉恐怕就會是韓國瑜「揮軍北上」的第一步，這要江啟臣怎麼全心助韓？這是邱明玉認為江啟程的第一個困境。

但若韓國瑜在罷免中因為冷處理慘敗，那麼接下來的高雄市長補選，國民黨也會因為低落的聲勢手腳難伸，若再度於港都敗北，這連續兩場敗仗，恐怕江啟臣的黨主席大位也將動搖，這也是江啟臣所面對的第二個困境，邱明玉表示，這將會是江啟臣非常困難的一個挑戰。

(中時電子報)